لم يُهدر فنربخشة أي نقاط يوم السبت في صراعه على لقب الدوري التركي. الكناري الأصفر كان قويًا للغاية على قيصري سبور وفاز عليه 0-4. ويملك فنربخشة حاليًا نقطة واحدة أقل من غلطة سراي، الذي يستضيف يوم الأحد كوجالي سبور.

في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، نجح فنربخشة في كسر الجمود في قيصري. لا يُعرف نغولو كانتي بالضرورة بأهدافه الرائعة، لكنه أضاف هدفًا إلى رصيده يوم السبت. فبتسديدة طائرة من خارج منطقة الجزاء افتتح التسجيل بطريقة جميلة: 0-1.

وبهذا الهدف المُحرِّر، استطاع فنربخشة بدء الشوط الثاني بأريحية نسبية. وبعد مرور ساعة حُسمت المباراة، حين سُمح لأندرسون تاليسكا بالتسديد بحرية من حافة منطقة الجزاء، ففعل ذلك بالقدم اليسرى دون خطأ: 0-2.

وبعد دقيقتين، وسّع فنربخشة الفارق أكثر. كان دورغيليس نيني داخل منطقة جزاء قيصري سبور حين وصلت الكرة إلى قدميه ببساطة من أحد المدافعين. ولم يتردد المالي، فأسكنها الشباك في الزاوية القريبة: 0-3.

وقبل دقائق من نهاية الوقت الأصلي، زاد فنربخشة من غلته. عثر كيريم أكتوركوغلو على تاليسكا، فأرسل كرة رأسية متقنة إلى الشباك: 0-4.

وشهد فنربخشة دخول أنتوني موسابا بديلًا في الدقيقة 68. وبدأ جايدن أوسترولده أساسيًا، لكنه سيغيب عن المباراة المقبلة (أمام ريزه سبور على أرضه) بسبب حصوله على بطاقة صفراء في الشوط الأول.