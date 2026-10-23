إنستجرام يهدد مستقبل موهبة بايرن ميونخ.. لينارت كارل تحت نيران النقد بسبب أسلوب حياته!

يمر لينارت كارل بتراجع ملحوظ منذ بداية الموسم الجديد، حيث يكافح جناح بايرن ميونخ الشاب من أجل استعادة المستوى الرائع الذي قدمه مع العملاق البافاري في الموسم الماضي.

اكتفى كارل بتسجيل هدف واحد فقط في تسع مباريات بمختلف البطولات هذا الموسم. وفي الموسم الماضي سجل تسعة أهداف وصنع ثمانية أهداف في 40 مباراة.

ووفقًا للصحيفة الألمانية "بيلد"، فإن تراجع اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا لا يعود فقط إلى التمزق العضلي الذي تعرض له خلال الصيف. فالمخاوف تتزايد أيضًا بشأن أنشطته خارج الملعب.

وتزعم الصحيفة أن إدارة بايرن غير راضية عن الطريقة التي يقدم بها كارل نفسه على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ترى أنه يبالغ في مشاركة تفاصيل أسلوب حياته المترف وحياته الخاصة مع صديقته المؤثرة زوي كابيلي.

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ومنذ ذلك الحين حذّر بايرن اللاعب الشاب من تقليص الوقت الذي يقضيه على إنستجرام والتركيز أكثر على كرة القدم، على أمل أن يساعده ذلك في استعادة مستواه المعتاد.

لكن فينسنت كومباني يرى الأمر بشكل مختلف. فمدرب بايرن كان حريصًا على دعم كارل علنًا للعودة إلى أفضل مستوياته، مؤكدًا أنه لا يوجد سبب للقلق.

وقال كومباني: "الإيقاع والأداء الجيد سيأتيان لا محالة. صحيح أنه لا يقدم المستويات نفسها التي أظهرها الموسم الماضي، لكن هذا أمر طبيعي ومقبول. إنه يدرك أن مثل هذه الأمور تحدث، ويعلم جيدًا أننا نتحلى بالصبر معه".

واختتم المدرب: "ستأتي اللحظة المناسبة عندما يُظهر لنا لينارت كارل اللاعب الذي نعرفه جميعًا، فهو لا يزال لاعبًا شابًا وتعرض لبعض الإصابات. تألقه قادم ولست قلقًا بشأنه".