تحدثت إنجلترا عن عودة كرة القدم إلى الوطن منذ عام 1996، عندما أصدرت فرقة The Lightning Seeds والثنائي الكوميدي فرانك سكينر وديفيد بادييل، أغنية Three Lions قبل استضافة يورو 1996.

وبالنسبة للإنجليز، تمثل الأغنية، روح الدعابة الساخرة وما يعنيه البقاء متفائلين بعد عقود من الإحباط، أما للبقية، فكانت علامة على الغرور الإنجليزي، وكأنهم يمتلكون اللعبة الأكثر شعبية في العالم لأنهم اخترعوها.

وعندما وصلت إنجلترا إلى نصف نهائي كأس العالم 2018 وارتفعت هتافات "إنها عائدة إلى الوطن"، استغلت كرواتيا، الأمر لصالحها، كما قال إيفان راكيتيتش "رأينا كرة القدم تعود إلى الوطن وفكرنا: نعم، لكن عليكم اللعب ضدنا أولًا".

3 سنوات لاحقًا، وخسرت إنجلترا، نهائي بطولة أوروبا أمام إيطاليا بركلات الترجيح في ويمبلي، وصاح المدافع الإيطالي المخضرم ليوناردو بونوتشي للكاميرا "إنها عائدة إلى روما".

وخسرت إنجلترا، نهائي اليورو مرة أخرى أمام إسبانيا في 2024، لتبقى تملك لقبًا كبيرًا واحدًا فقط في تاريخها: الفوز بكأس العالم على أرضها في 1966. هذه قصة أعظم ساعة لإنجلترا، انتصار تحقق لأنهم تخلوا عن غرورهم الشهير وفهموا ما يلزم للفوز.





من الرماد

بالنسبة لأمة اخترعت كرة القدم كما نعرفها، كانت إنجلترا في البداية، مهتمة قليلًا بكأس العالم. لم تشارك في النسخ الثلاث الأولى للبطولة لأنها انسحبت من الفيفا.

وعادت للمشاركة في 1950، ظنًا أنها ستفوز، لكنها غادرت عند أول عقبة بعد واحدة من أكثر هزائمها، إحراجًا، بخسارتها 0-1 أمام الولايات المتحدة.

وجاء الإحراج الأكبر بعد 3 سنوات، عندما سقطت بنتيجة 3-6 أمام المجر في ويمبلي.

وقال فرينك بوشكاش بفخر "ربما تتعلم إنجلترا، التي كانت سيدة اللعبة، شيئًا من تلاميذها الآن".

ولعب في تلك المباراة، ستانلي ماثيوز، أول فائز بجائزة الكرة الذهبية، وكذلك آلف رامزي الذي كان أيضًا على أرض الملعب، في أول خسارة ضد الولايات المتحدة.

وبعد عقد من خسارة مباراة القرن أمام المجر، تم تعيين رامزي مدربًا لإنجلترا، وكان الاختيار المثالي لإحياء آمال الفريق.

وسبق لرامزي، تدريب إبسويتش تاون في الدرجة الثالثة، وقادهم إلى حصد لقب الدرجة الأولى، فريق بلا نجوم لكن بإرادة لا تلين ومعرفة بكيفية الفوز، ونقل هذا العقل إلى المنتخب الإنجليزي.





إنجلترا على صخرة الدفاع





بنى رامزي، إنجلترا، على دفاع صلب لم يستقبل هدفًا في كأس العالم حتى الدقيقة 83 من نصف النهائي أمام البرتغال.

وربما أفضل مثال على براجماتيته، كان تكليف نجمه بوبي تشارلتون، بمراقبة فرانز بيكنباور في النهائي.

كان رامزي، صارمًا مع لاعبيه، لكنهم كانوا مخلصين له بشدة.

وقال آلان بول "كنت سأضحي بحياتي من أجل رامزي"، فيما أوضح نوبي ستايلز "كنت مستعدًا للموت من أجله على أرض الملعب إذا لزم الأمر".

ورغم مشاركتهم المحدودة سابقًا في المراحل النهائية لكأس العالم، أعلن رامزي مبكرًا أن إنجلترا لن ترفع الكأس فحسب، بل ستفعل ذلك حتمًا "أؤمن أننا سنفوز بكأس العالم، لدينا القدرة، العزيمة، القوة، الشخصية، الطابع، ولاعبون يتمتعون بالهدوء العقلي".









بيكلز، الكلب الذي أنقذ الكأس

تميزت كأس العالم 1966 بحدثين هائلين قبل أن تبدأ حتى. أعلنت المنتخبات الأفريقية مقاطعة البطولة عندما قررت الفيفا ألا تحصل القارة على مقعد مباشر. بعد ذلك بوقت قصير، سُرق كأس جول ريميه من واجهة عرض في وستمنستر. أطلقت الشرطة عملية ضخمة للعثور عليه، لكن من حل القضية في النهاية لم يكن محققًا — بل كلبًا يُدعى بيكلز.

عثر الكولي الأسود والأبيض على طرد بالقرب من سيارة أثناء تجوله في جنوب لندن مع مالكه، ديف كوربيت. وعندما فتح كوربيت الطرد، وجد الكأس يلمع بداخله، فأخذه على الفور إلى مركز الشرطة. وعندما فازت إنجلترا باللقب، دُعي كوربيت وكلبه الذكي إلى حفل العشاء الاحتفالي.

وكما سيصبح الأمر معتادًا في بطولات كأس العالم المقبلة، بدأت إنجلترا البطولة بشكل غير مثير، بتعادل حذر 0-0 أمام أوروغواي. استعاد الفريق حيويته في المباراة الثانية ضد المكسيك، حيث سجل بوبي تشارلتون هدفاً رائعاً من خارج منطقة الجزاء، وأكمل روجر هانت الهدف في المرمى الخالي في الفوز 2-0. سجل هانت هدفين آخرين في الفوز 2-0 على فرنسا، مما مهد الطريق لمباراة ربع النهائي ضد الأرجنتين، التي ستُذكر كواحدة من أكثر المباريات عنفاً في تاريخ كأس العالم.

لم تكن هناك توترات سياسية مباشرة بين البلدين في ذلك الوقت — فالنزاع على جزر فوكلاند لم يبدأ إلا بعد 16 عامًا — لكن الأرجنتينيين كانوا يشعرون بالظلم قبل بدء المباراة.

"لا تتبادل القميص مع هذا الحيوان"

كان من المقرر تحديد حكام مباريات ربع النهائي في اجتماع للمندوبين، لكن الممثلين الأرجنتينيين وصلوا متأخرين. وعند وصولهم، أُبلغوا بأن الألماني رودولف كريتلاين سيقوم بالتحكيم في المباراة. ازدادت الشكوك عندما تم تعيين حكم إنجليزي للمباراة الأخرى في ربع النهائي، بين ألمانيا الغربية وأوروغواي، التي فازت فيها ألمانيا 4-0 بعد ثلاث قرارات مثيرة للجدل.

"كان الحكم متحيزًا تمامًا، وأعلن كل شيء لصالح إنجلترا"، اشتكى قائد المنتخب الأرجنتيني أنطونيو راتين، الذي طُرد في الشوط الأول بسبب مشادة مع كريتلاين. "أعتقد أنه كان يريد طردي منذ البداية." رفض راتين الخروج لمدة سبع دقائق، وعندما غادر الملعب أخيرًا، لف العلم البريطاني حول ركن الملعب وبدأ في شتم الجماهير، التي ردت عليه بإلقاء علب البيرة.

استنزفت إنجلترا قوى خصمها في معركة بدنية شديدة العدوانية، إلى أن سجل جيف هيرست — الذي حلّ بديلاً لغريفز وكان يخوض أول مباراة له في تلك البطولة — الهدف الحاسم بضربة رأس بعد تمريرة عرضية من زميله في وست هام، مارتن بيترز. وعندما انتهت المباراة، دخل رامزي إلى الملعب ومنع جورج كوهين من تبادل القمصان مع ألبرتو غونزاليس، الذي وصفه بـ«الحيوان».

انفجرت الأجواء. حاول اللاعبون الأرجنتينيون اقتحام غرفة ملابس المنتخب الإنجليزي ووصل الأمر بهم إلى رمي كرسي على الباب. هاجم روبرتو فيريرو الحكم، بينما بصق زميله إرميندو أونيغا في وجه نائب رئيس الفيفا.

نهائي حافل بالتاريخ

كانت البرتغال، التي كان في صفوفها هداف البطولة أوزيبيو، هي المنافس في نصف النهائي. كان التوتر أقل في هذه المباراة، لكن إنجلترا أظهرت قوة على أرض الملعب — لا سيما بوبي تشارلتون، الذي سجل هدفاً في كل شوط، والثاني بعد تمريرة من هيرست. بين الهدفين، قام الحارس جوردون بانكس بصدّ رائع لتسديدة أوزيبيو.

كما كان لأخو بوبي الأكبر، جاك تشارلتون، لحظته الخاصة عندما لمس الكرة بيده عمداً لمنع هدف برتغالي. سجل أوزيبيو ركلة الجزاء، لكن إنجلترا تأهلت لمواجهة ألمانيا الغربية في النهائي. لم يكن قد مر سوى 21 عاماً على نهاية الحرب العالمية الثانية، وحتى لو لم تكن هذه الذكرى حاضرة تماماً في أذهان اللاعبين، كان من المستحيل نسيانها. كان نوبي ستايلز قد وُلد أثناء قصف مانشستر. وتم إجلاء مارتن بيترز خلال الحرب، وتوفي أقارب زوجته في هجوم خلال الغارة الجوية. قال هيرست: "كان الماضي القريب حاضراً، سواء أحببنا ذلك أم لا. بالنسبة لنا، ولهم، وللجماهير".

كان والد زوجة هيرست قد شارك في «يوم النصر» كمظلي، وقال قبل المباراة إن المهاجم سيحرز ثلاثية. لكن إنجلترا بدأت المباراة بشكل سيئ عندما أرسل راي ويلسون عرضية برأسه مباشرة إلى قدمي هيلموت هالر، الذي افتتح التسجيل لصالح الألمان.

لم تتأثر إنجلترا، وبعد ست دقائق، سجل هيرست أول أهدافه الثلاثة بضربة رأس من ركلة حرة سريعة من بوبي مور. استغل بيترز، الملقب بـ "الشبح" لظهوره من العدم، ارتداد الكرة في الهواء بعد تسديدة هيرست ليقرب الإنجليز من اللقب. لكن ألمانيا تعادلت في الدقيقة 89 عندما دفع فولفغانغ ويبر الكرة إلى الشباك وسط فوضى عارمة داخل منطقة الجزاء.

"افوزوا مرة أخرى"

أعطى رامزي تعليمات بسيطة قبل الوقت الإضافي: "لقد فزتم في 90 دقيقة. الآن فزوا مرة أخرى في 30 دقيقة". عادت إنجلترا للتقدم بهدف من هيرست في هدف لا يزال محاطاً بالجدل حتى اليوم، عندما ارتطمت تسديدته بالعارضة وسقطت على خط المرمى.

استشار الحكم السويسري جوتفريد دينست الحكم المساعد السوفيتي توفيق بهراموف قبل أن يصدق الهدف. حتى اليوم، يعتقد جزء كبير من العالم أن الكرة لم تدخل المرمى. لم يرَ هيرست ذلك لأنه كان على الأرض، لكنه يثق بكلمة روجر هانت. "روجر متأكد، وإلا لكان حاول دفع الكرة إلى داخل المرمى بدلاً من الخروج للاحتفال. غريزته تقول إنه كان هدفاً. بالنسبة لي، كان ذلك كافياً دائماً."

أما الهدف الثالث لهورست فلا يترك مجالاً للشك. فقد جاء بعد تمريرة حاسمة أخرى من مور. ودخل تعليق كينيث وولستنهولم في تاريخ كرة القدم الإنجليزية: "ها هو هورست قادم. بعض الناس في الملعب... يعتقدون أن المباراة على وشك الانتهاء. والآن انتهت بالفعل!".

أصبح أبطال إنجلترا في تلك البطولة خالدين. فقد أُقيم تمثال لثلاثي وست هام — بيترز ومور وهيرست — أمام ملعب أبتون بارك. كما أُقيم تمثال آخر لمور عند افتتاح ملعب ويمبلي الجديد في عام 2000. وحظي جوردون بانكس بنصب تذكاري في ستوك، وكذلك رامزي في إيبسويتش.

ناجي واحد فقط

ومع ذلك، لم يحصل أبطال أكبر إنجاز في تاريخ إنجلترا على مكافآت تليق بهم دائمًا. حصل كل لاعب على مكافأة قدرها 1000 جنيه إسترليني — أي ما يعادل حوالي 16 ألف جنيه إسترليني بالقيمة الحالية. بالمقارنة، حصل كل لاعب من الأرجنتين، بطلة كأس العالم 2022، على حوالي 500 ألف دولار.

بعد التقاعد، عمل الكثيرون في وظائف عادية. عمل هيرست في مجال التأمين. أصبح ويلسون وكيل جنازات. عاد ثمانية لاعبين شاركوا في النهائي إلى كأس العالم 1970 في المكسيك، حيث انتقمت ألمانيا الغربية بتحويل النتيجة من 2-0 إلى 3-2 في ربع النهائي.

كان ذلك بداية النهاية لتلك الجيل. لم تتأهل إنجلترا حتى إلى كأس العالم 1974، مما أدى إلى إقالة رامزي. توفي بوبي مور بسبب سرطان الأمعاء في عام 1993، عن عمر 51 عامًا. تم الكشف لاحقًا أنه كان قد عانى من سرطان الخصية قبل كأس العالم 1966، دون أن يخبر أحدًا سوى عائلته. أصيب ستة لاعبين بالخرف، بما في ذلك جاك وبوبي تشارلتون، وكذلك رامزي. تركت وفاة بوبي تشارلتون في عام 2023 هيرست باعتباره الناجي الوحيد من فريق النهائي. أصيب هيرست بنوبة قلبية في عام 2024. وبعد ما يقرب من 60 عامًا، لم يتمكن أي منتخب إنجليزي من تكرار إنجاز عام 1966.

60 عامًا من الألم

كما لم تتأهل إنجلترا إلى كأس العالم 1978، مكررةً إخفاقها في عام 1974. وقد وصلت إلى بطولة 1982، لكنها خرجت من الدور الثاني للمجموعات. واستمرت المعاناة: "يد الله" لدييغو مارادونا في عام 1986؛ والهزيمة بركلات الترجيح أمام ألمانيا الغربية في عام 1990 بعد دموع بول غاسكوين؛ والغياب عن كأس العالم لعام 1994؛ والإقصاء بركلات الترجيح أمام الأرجنتين في عام 1998 بعد طرد ديفيد بيكهام؛ الهدف الذي سجله رونالدينيو بلمسة فوقية على ديفيد سيمان في عام 2002؛ وهزيمة مؤلمة أخرى بركلات الترجيح أمام البرتغال في عام 2006 بعد البطاقة الحمراء التي حصل عليها واين روني و"الهدف الشبح" الذي سجله كريستيانو رونالدو؛ "الهدف الشبح" لفرانك لامبارد ضد ألمانيا في عام 2010؛ الإقصاء في دور المجموعات في عام 2014؛ الحملة المفاجئة في عام 2018 التي أوقفتها كرواتيا في الوقت الإضافي؛ والهزيمة أمام فرنسا في عام 2022 بعد أن أخطأ هاري كين ركلة جزاء.

اتبعت مغامرات إنجلترا في بطولات كأس الأمم الأوروبية مسارًا مشابهًا: هزائم بركلات الترجيح في أعوام 1996 و2004 و2012؛ الخروج من دور المجموعات في بطولة أمم أوروبا 2000؛ والفشل في التصفيات الذي أدى إلى استبعاد الفريق من بطولة أمم أوروبا 2008، وهزيمة محرجة بنفس القدر أمام أيسلندا في عام 2016. أصبح غاريث ساوثغيت أول مدرب منذ ألف رامزي يقود إنجلترا إلى نهائي بطولة كبرى، في بطولة أمم أوروبا 2020، لكن الفريق توقف عند آخر عقبة بخسارته أمام إيطاليا — مرة أخرى بركلات الترجيح.

عاد المنتخب إلى نهائي بطولة أمم أوروبا عام 2024، لكنه خسر بشكل واضح أمام إسبانيا. وبالإضافة إلى تحقيقه أفضل النتائج منذ عهد رامزي، كان ساوثجيت أيضًا المدرب الأقرب إليه من حيث الروح، حيث أعاد للمنتخب ليس فقط القدرة التنافسية، بل وقبل كل شيء الأمل والفخر. غيرت إنجلترا استراتيجيتها بشكل جذري بتعيين توماس توخيل في عام 2024، معتمدة على قدرة المدرب الألماني — المعروف بفوزه بالألقاب — على اتخاذ القرارات الصحيحة في لحظات الضغط الشديد، وتحويل موهبة الجيل الذهبي الأخير من اللاعبين إلى إنجازات. ومع ذلك، حتى لو قاد توخيل إنجلترا إلى القمة في أمريكا الشمالية، فمن الصعب أن يتمكن هو وفريقه من معادلة إنجاز أبطال عام 1966.