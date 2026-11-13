قبل موقعة إنجلترا .. مدرب إسبانيا يوضح موقف لامين يامال من الإصابة

مشاركة تابع GOAL على جوجل

تلقى منتخب إنجلترا تحذيرًا كبيرًا قبل مواجهته الحاسمة مع إسبانيا في دوري الأمم، مع اقتراب عودة الموهبة اليافعة لامين يامال إلى الملاعب. ومدّد منتخب لويس دي لا فوينتي سلسلته المذهلة دون هزيمة إلى 43 مباراة يوم الخميس، وهو الآن يستعد لاستعادة أخطر أسلحته استعدادًا لاستضافة منتخب إنجلترا.

إعلان

إسبانيا تواصل مشوارها

حافظت إسبانيا على سجلها المثالي في المجموعة الثالثة من الدرجة الأولى بدوري الأمم الأوروبية بفوز مريح بنتيجة 2-0 على تشيكيا في براغ يوم الخميس. وضمن هدفا ثنائي أتلتيكو مدريد، أليكس باينا ومارك بوبيل، لرجال لويس دي لا فوينتي تحقيق الفوز الخامس في خمس مباريات بالحملة الحالية.

كما مددت هذه النتيجة سلسلة أبطال العالم المذهلة دون هزيمة إلى 43 مباراة. وجاءت آخر هزيمة لهم أمام كولومبيا في مارس 2024، ما يسلّط الضوء على المهمة الضخمة التي تنتظر إنجلترا في نهاية هذا الأسبوع.

دي لا فوينتي يقدّم دفعة معنوية على صعيد الإصابات

غاب يامال نجم برشلونة عن الرحلة إلى براغ بسبب آلام في الركبة، في أول غياب له مع النادي أو المنتخب هذا الموسم. وقبل يوم الخميس، كان المراهق قد شارك أساسيًا في 20 مباراة متتالية، مسجّلًا 17 هدفًا و13 تمريرة حاسمة بشكل مذهل.

لكن المدرب الإسباني أكد أن مهاجمه النجم جاهز للمشاركة في مدريد، إلى جانب عودة مهاجم ريال سوسيداد ميكيل أويارزابال.

إعلان إعلان

وقال دي لا فوينتي عقب الفوز في براغ: «هناك بعض الأخبار الجيدة. لامين يامال يشعر بتحسّن الآن ويتطلّع بشدة للانضمام إلى التشكيلة [يوم الجمعة]".

مواضيع ذات صلة

المباريات التالية إسبانيا دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول 14:45 إنجلترا شاهد

وأكمل: «كما أن ميكيل في حال أفضل. أحدهما سيصل حوالي الظهيرة والآخر بعد ذلك بقليل، لكن كليهما سيكون معنا [أمام إنجلترا]».

الصدارة على المحك في مدريد

وبينما كانت إسبانيا تحصد النقاط الثلاث في براغ، حقّقت إنجلترا فوزًا بنتيجة 2-1 على كرواتيا في ويمبلي. وتترك هذه النتيجة إنجلترا متأخرة بثلاث نقاط عن إسبانيا في المجموعة الثالثة من الدرجة الأولى.

إعلان

وقد ضمن العملاقان بالفعل مكانيهما في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية. ومع ذلك، ستحدد مواجهة يوم الأحد في ملعب ميترو بوليتانو معقل أتلتيكو مدريد من سيتأهل بصفته متصدر المجموعة.

وتوقّعًا لمباراة مثيرة، أضاف دي لا فوينتي: «ستكون فرصة لمشاهدة اثنين من أفضل المنتخبات في العالم. نريد الحفاظ على هذا الزخم مستقبلًا وإطالة هذه السلسلة. المسألة أنه مع مرور كل مباراة تقترب الهزيمة أكثر. هكذا هي الأمور، لكننا سعداء ونقدّر ما نحققه».

إعلان

اختبار ضخم أمام إنجلترا

تسافر إنجلترا إلى العاصمة الإسبانية وهي تدرك أنها تواجه ما قد يكون أصعب اختبار في كرة القدم الدولية. فإنهاء سلسلة من 43 مباراة دون هزيمة سيتطلّب أداءً مثاليًا، خاصة مع عودة يامال لتعزيز هجوم إسباني فتّاك أصلًا.

وستحدد نتيجة يوم الأحد في نهاية المطاف التصنيف في الأدوار الإقصائية المقبلة. إن انتزاع الصدارة من إسبانيا سيكون بمثابة رسالة قوية بالنوايا من جانب إنجلترا، لكن الإخفاق في ذلك سيؤكد ببساطة هيمنة إسبانيا الراهنة على الساحة الدولية.