لا يزال إنتر ميامي ينتظر تحقيق فوزه الأول في ملعب «نو ستاديوم» الجديد، الذي تم افتتاحه رسميًا الأسبوع الماضي. ولم ينجح ليونيل ميسي ورفاقه فجر الأحد في تحقيق أكثر من تعادل 2-2 أمام نيويورك ريد بولز.

افتتح خورخي روكالفابا التسجيل للضيوف بعد ربع ساعة من اللعب في جنوب فلوريدا. وقاتل إنتر ميامي للعودة في النتيجة، وأسفر ذلك عن هدف التعادل الذي سجله ماتيو سيلفيتي في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

دفعة معنوية لإنتر ميامي، الذي تقدم للمرة الأولى على أرضه بعد عشر دقائق من بداية الشوط الثاني عبر خيرمان بيرتيرامي. لكن ذلك لم يكن كافيًا لتحقيق الفوز، إذ منح أدري مهيمي نيويورك ريد بولز نقطة في الدقائق الأخيرة.

وكان ميسي قريبًا في الوقت بدل الضائع من تسجيل هدف الفوز من ركلة حرة. وشارك لويس سواريز كبديل قبل النهاية بقليل. ويحتل إنتر ميامي المركز الثالث في القسم الشرقي من الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)، برصيد 12 نقطة من سبع مباريات. وقد جمع المتصدر ناشفيل أربع نقاط أكثر.

أبدى المدرب خافيير ماسكيرانو استياءه بعد المباراة، ويرى أن فريقه كان يستحق أكثر من مجرد نقطة. وقال: «الأخطاء التي ارتكبناها كانت قاتلة لنا. لكن رغم ذلك بذل اللاعبون كل ما لديهم من أجل الفوز اليوم».

وفشل نيويورك سيتي إف سي بقيادة المدرب باسكال يانسن في انتزاع المركز الثاني في الـMLS، إذ كان فانكوفر وايتكابس أقوى وفاز 2-0. ويحتل فريق نيويورك المركز الرابع، بفارق نقطة واحدة عن إنتر ميامي.