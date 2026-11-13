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Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images
Emanuele Tramacere
ترجمه

ليس ميلان وروما فقط.. إنتر مهتم بنجم ريال مدريد إندريك في الشتاء!

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روما وميلان ليسا النادييْن الوحيديْن المهتمَّيْن بالمهاجم البرازيلي لريال مدريد. فإنتر سيتحرّك هو الآخر إذا سنحت له الفرصة.

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يتصدّر إندريك قوائم الرغبات الانتقالية لأكبر الأندية في الدوري الإيطالي. فقد ظلّ روما وميلان يتنافسان على المهاجم البرازيلي منذ فترة، بما في ذلك هذا الصيف، وسيعودان إلى السباق إذا ما غادر ريال مدريد مجدداً خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وإنتر منافس إيطالي آخر مطروح في المعادلة.

عبر إذاعة Radio Mana Mana Sport، أكّد الصحفي ريكاردو تريفيزاني اهتمام إنتر وشدّد على أن إندريك موجود أيضاً على رادار النادي قائلاً: «تذكّروا دائماً أن إندريك ليس مجرد خيار مفضّل لروما فحسب: إنه لاعب يحظى بالإعجاب أيضاً في ظلّ الدومو، ويهتمّ به كلٌّ من إنتر وميلان. أولاً، لن يكون من السهل انتزاعه من ريال مدريد، ثم جلبه إلى روما إذا أصبح ذلك ممكناً. أما بالنسبة إلى إنتر، فضعوا في اعتباركم أن لاوتارو غاب لمدة شهر ولم يُحدَّد بعد موعد عودته، وتورام يغيب من شهرين إلى ثلاثة أشهر كل موسم، وبوني أقلّ قليلاً من مستوى الثلاثة الأوائل: فإذا تمكّنوا من تعزيز خياراتهم، فسيفعلون.»

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هل يمكن أن يتعاقد إنتر مع مهاجم خامس؟ رسمياً، يقول إنتر إن خياراته الهجومية محسومة قبل يناير. فأربعة مهاجمين يكفون، وبإمكان مخيتاريان سدّ الفراغ عند الحاجة. ومع ذلك، يواصل عدة أطراف في عالم اللعبة عرض موكّليهم على إنتر وعلى المدير الرياضي المعيّن حديثاً داريو باتشين. وكان كريستيان كيفو نفسه أول من أثار احتمالية التعاقد مع مهاجم خامس. وقد تغيّر فرصة التعاقد مع إندريك هذا التفكير: إذ يمكن أن يمثّل استثماراً بالغ الأهمية للحاضر والمستقبل، فنياً ومالياً على حدّ سواء. كما أن مثل هذه الصفقة قد تُضعف منافسيهم.

بقلمEmanuele Tramacere

Footballco

Appassionato di sport a qualsiasi livello, il mio mondo parla in particolar modo di Calcio, Basket e... Tchoukball (esiste davvero credetemi e mi ha permesso di girare il mondo). Di me esistono foto con una palla in mano o fra i piedi fin dal 1987. Risultatista e antagonista della costruzione dal basso, sono convinto che passione e dibattito (scritto o parlato in radio o in tv) siano il sale di questo mondo. A Calciomercato.com dal 2012, cerco i giovani talenti italiani con la rubrica Mondo Azzurro, seguo la politica del calcio e sono appassionato di tematiche economiche.
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