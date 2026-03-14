إنتر، لافتة تكريمًا لباستوني: "فخرنا"

هتافات ولافتة. يجلس أليساندرو باستوني على مقاعد البدلاء في المباراة ضد أتالانتا: فقد تعرض لاعب إنتر لإصابة جراء مخالفة على رابيو في الديربي، مما اضطر إلى الخروج من الملعب. ورغم استدعائه للمباراة، إلا أنه لم يشارك في الإحماء مع زملائه قبل المواجهة ضد فريق بالادينو.





اللافتة - في المنصة الشمالية، تم رفع لافتة مخصصة للاعب، وردد المشجعون هتافاً له، الذي شكرهم من مقاعد البدلاء. يمر المدافع بفترة خاصة: بعد ما حدث مع كالوكو، تعرض لصيحات الاستهجان في الملاعب الخارجية. في الأيام الأخيرة، عاد الحديث عنه مرة أخرى بسبب ترشيحه لجائزة روزا كامونا، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل. كما تم رفع لافتة كتب عليها: "باستوني فخرنا".



