الدوري الإيطالي - الجولة 1 22 أغسطس 2026 - 12:30 جوسيبي مياتزا

تنطلق مباراة إنتر ضد مونزا يوم 22 أغسطس 2026 في الساعة 12:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و17:30 بتوقيت غرينتش.

إنتر ضد مونزا مع انطلاق موسم الدوري الإيطالي 2026-27

يبدأ إنتر حملة الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي على ملعب سان سيرو أمام مونزا الصاعد حديثًا، والذي انتهت آخر فتراته في دوري الدرجة الأولى بهزيمة في هذا الملعب العريق.

حصد إنتر لقبه الـ21 في الدوري الإيطالي الموسم الماضي بفارق 11 نقطة وبصورة مريحة، بعدما سجل أكبر عدد من الأهداف (89) واستقبل رابع أقل عدد من الأهداف مناصفةً (35). وفي موسمه الأول على رأس الجهاز الفني، أصبح المدرب كريستيان كيفو خامس مدرب فقط يفوز بالسكوديتو في عامه الأول مع النادي. ولم يحقق إنتر لقب الدوري لموسمين متتاليين منذ 2009-10. ويعد دينزل دومفريس من أبرز الراحلين، بينما وصل الثنائي الدفاعي الإنجليزي جون ستونز وDjed Spence لتعزيز الخط الخلفي.

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عاد مونزا إلى دوري الدرجة الأولى بعد غياب دام عامًا واحدًا عبر ملحق الصعود في دوري الدرجة الثانية، بعدما تعادل 2-2 في مجموع مباراتي النهائي، قبل أن يحسم الصعود بفضل مركزه في الدوري. وأشرف المدرب الجديد إيفان يوريتش على الفوز 2-0 على أفيلينو، المنافس من درجة أدنى، يوم الجمعة الماضي للتأهل في كأس إيطاليا، لكن بداية مونزا في موسم الدوري الإيطالي لا يمكن أن تكون أصعب من زيارة حامل اللقب. وكانت آخر مباراة له في دوري الدرجة الأولى على ملعب سان سيرو، وانتهت بخسارة 2-0 أمام ميلان. وأنهى البيانكوروسي موسم 2024-25 في ذيل الترتيب برصيد 18 نقطة. وسيكون التحسن عن ذلك أمرًا لا بد منه إذا أراد البقاء هذه المرة.

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إحصائيات بارزة وأخبار الإصابات

لا توجد لدى إنتر مخاوف كبيرة تتعلق بالإصابات، بينما سيغيب ماتيو بيسينا عن مونزا لمدة لا تقل عن أربعة أشهر بعد مشكلة في الركبة.

سجل مونزا هدفين أو أكثر في ست من آخر ثماني مباريات خارج أرضه في المسابقات الرسمية.

فشل لاوتارو مارتينيز في التسجيل في آخر مباراتين له بالمواجهات المباشرة، لكنه سجل خمسة أهداف في أربع مباريات قبل ذلك أمام مونزا.

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أخبار الفريقين والتشكيلات

يدخل إنتر المباراة الافتتاحية من دون هنريك مخيتاريان، الذي سيغيب للإيقاف. ولم يؤكد كريستيان كيفو أي تشكيلة متوقعة حتى هذه المرحلة، كما لم تُسجل أي غيابات بسبب الإصابة. وستُضاف تحديثات أخرى على قائمة الفريق مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

لا توجد أي حالات إيقاف أو إصابات مسجلة على مونزا في البيانات المتاحة. ويملك إيفان يوريتش قائمة خالية من المشاكل البدنية قبل عودة فريقه إلى الدوري الإيطالي، رغم أنه لم يتم بعد الإعلان عن التشكيلة المؤكدة.

النتائج الأخيرة

تمتد آخر خمس نتائج لإنتر بين فترة الإعداد للموسم والأسابيع الأخيرة من الموسم السابق. وقد حقق خلالها ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وتعادلًا واحدًا، مسجلًا تسعة أهداف ومستقبلًا سبعة. وكانت آخر مبارياته فوزًا وديًا قبل الموسم بنتيجة 2-1 على يوفنتوس، كما تعادل 1-1 مع ميلان قبل أن يهزم مانشستر سيتي. أما آخر نتائجه الرسمية فكانت التعادل 3-3 مع بولونيا في الدوري الإيطالي في مايو.

تحكي آخر خمس مباريات لمونزا قصة أكثر تباينًا. فقد حقق الفوز مرتين وتعادل مرتين وخسر مرة واحدة، مسجلًا عشرة أهداف ومستقبلًا عشرة. وانتهت آخر مبارياته بالتعادل 3-3 أمام كالتشيو بادوفا في لقاء ودي، وحقق أفضل نتائجه في فترة الإعداد بالفوز 4-2 على ميلان فوتورو. أما آخر ظهور رسمي له فكان الخسارة 2-0 أمام كاتانزارو في دوري الدرجة الثانية في مايو.

سجل المواجهات المباشرة

جاءت أحدث مواجهة بين الفريقين في مباراة ودية ضمن فترة الإعداد في أغسطس 2025، حين انتهت المباراة بالتعادل 2-2 وكان مونزا الفريق المضيف اسميًا. وقبل ذلك، فاز إنتر على مونزا 3-2 في مباراة بالدوري الإيطالي على ملعب جوزيبي مياتزا في مارس 2025. وعبر آخر خمس مواجهات في جميع المسابقات، فاز إنتر مرتين، ولم يحقق مونزا أي فوز، وانتهت مباراتان بالتعادل، كما تعادل الفريقان 1-1 في الدوري الإيطالي في سبتمبر 2024.