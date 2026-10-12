دوري أبطال أوروبا - الجولة 2 13 أكتوبر 2026 - 15:00 جوسيبي مياتزا

تنطلق مباراة إنتر وكلوب بروج في 13 أكتوبر 2026، الساعة 15:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و19:00 بتوقيت جرينتش.

إنتر متصدر الدوري الإيطالي يملك خبرة في دوري أبطال أوروبا

حقق إنتر بداية شبه مثالية لموسم الدوري الإيطالي الجديد، إذ فاز بخمس من مبارياته الست. لكن، على نحو غريب، خسر مبارياته الثلاث الأخيرة في دوري أبطال أوروبا، في سلسلة تمتد إلى الموسم الماضي. وحل إنتر وصيفًا في هذه البطولة عامي 2023 و2025. ومنذ خسارته أمام ريال مدريد في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، سجل 10 أهداف في ثلاث مباريات بالدوري الإيطالي، وفاز بمبارياته الأربع من هذا النوع هذا الموسم أمام بارما وأودينيزي ونابولي ومونزا.

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كلوب بروج يستعد لمواجهة إنتر للمرة الأولى في تاريخه

استهل العملاق البلجيكي كلوب بروج مشواره في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بالخسارة 3-2 أمام أستون فيلا. ومع ذلك، يسافر الفريق بثقة بعدما فاز بثلاث من آخر أربع مباريات خاضها خارج أرضه في جميع المسابقات. وسجل أيضًا 12 هدفًا في آخر أربع مباريات له في جميع المسابقات.

أبرز الإحصاءات وأخبار الإصابات

سجل مهاجم إنتر المتألق ماركوس تورام هدفين وصنع مثلهما في آخر ثلاث مباريات رسمية له.

يسافر كلوب بروج من دون مدافعه الأساسي هوجو سيكيه.

حافظ الحارس السويسري يان سومر على نظافة شباكه في خمس مباريات هذا الموسم بعد انضمامه من إنتر في يوليو. وأمضى ثلاث سنوات مع إنتر، خاض خلالها 139 مباراة.

أخبار الفريقين والقائمتان

لم يؤكد كريستيان كيفو التشكيلة المتوقعة قبل المباراة، ولم يعلن إنتر في هذه المرحلة أي معلومات عن الإصابات أو الإيقافات. ومن المنتظر صدور تحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

كذلك لم يؤكد مدرب كلوب بروج إيفان ليكو قائمة فريقه بعد. ولا تتوفر حاليًا أي بيانات عن الإصابات أو الإيقافات لدى الفريق الضيف، وستُضاف المزيد من أخبار الفريق فور صدورها.

المستوى الأخير

حقق إنتر فوزين وتعادلًا واحدًا وتلقى خسارة واحدة في آخر خمس مباريات له، وشهدت هذه الفترة أيضًا فوزه وديًا على لوميتساني. وكانت أحدث نتائجه الفوز 2-0 على لوميتساني في 3 أكتوبر، بينما انتهت آخر مباراة رسمية له بالتعادل 2-2 مع روما في 19 سبتمبر. وسجل إنتر 13 هدفًا في تلك المباريات الخمس، لكنه استقبل 10 أهداف أيضًا، وأبرز فوزه 5-3 على أودينيزي قوته الهجومية وضعفه الدفاعي في آن واحد. وكانت مباراته الوحيدة في دوري أبطال أوروبا خلال هذه الفترة قد انتهت بخسارته 2-1 أمام ريال مدريد.

فاز كلوب بروج بثلاث من آخر خمس مباريات له وخسر اثنتين. وكانت أحدث مبارياته الفوز 3-0 على جينك في 20 سبتمبر، بعد تغلبه 3-1 على رويال أنتويرب في الأسبوع السابق. وسجل في دوري أبطال أوروبا خسارة واحدة، بنتيجة 3-2 أمام أستون فيلا في 8 سبتمبر. وأحرز بروج 10 أهداف واستقبل سبعة في المباريات الخمس، ما يشير إلى أنه فريق يميل إلى اللعب المفتوح والهجوم وقادر على التسجيل خارج أرضه.

سجل المواجهات المباشرة

لا تتوفر حاليًا بيانات عن مواجهات حديثة مباشرة بين إنتر وكلوب بروج. وستُضاف معلومات تاريخية أخرى قبل انطلاق المباراة.

الترتيب

في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا، يتقدم كلوب بروج على إنتر بثلاثة مراكز، إذ يحتل الفريق البلجيكي المركز الـ22 وإنتر المركز الـ25. ويقع الفريقان في النصف السفلي من الترتيب، ما يجعل المباراة مواجهة مباشرة بين فريقين يحتاجان إلى النقاط لضمان مركز أكثر أمانًا في الجدول.