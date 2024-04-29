إلى ليفربول والسعوديين .. رسالة واضحة من إنتر بشأن مستقبل سيموني إنزاجي

المدرب الإيطالي يحتفل حاليًا بلقب الاسكوديتو مع النيراتزوري

تعيش أوروبا والمملكة العربية السعودية على صفيح ساخن بخصوص انتقالات المدربين خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم، حيث يرغب أكثر من عملاق أوروبي ونادٍ سعودي في جلب مدرب جديد مما جعل الصراع شرسًا بين الجميع وكذلك بينهم وبين الأندية الراغبة في الحفاظ على مدربيها.

سيموني إنزاجي الذي يحتفل حاليًا بتحقيق لقب الدوري الإيطالي مع إنتر أحد المدربين المطلوبين بشدة بعد نجاحاته الممتازة خلال السنوات الأخيرة، وقد ارتبط اسمه بليفربول الإنجليزي وعدد من الأندية السعودية أبرزها النصر الذي تدور الإشاعات بقوة عن انفصاله عن البرتغالي لويس كاسترو وكذلك الهلال حال تخلى عن جورج جيسوس بعد الفشل الآسيوي هذا الموسم.

ماركو بارولو نجم الكرة الإيطالية المعتزل كان قد توقع قبول إنزاجي لعرض من الدوري السعودي حال حقق الاسكوديتو مع إنتر، إذ قال قبل مواجهة النيراتزوري مع يوفنتوس "إنزاجي قد يرحل عن إنتر حال تُوج بالاسكوديتو، قد يقتنع أن دوره في الفريق انتهى ولا يمكن تحقيق أكثر مما حققه. أعتقد أنه سيقبل عروضًا أخرى خاصة من الدوري السعودي. ليفربول؟ لا أعلم إن كان يُناسب الفريق الإنجليزي، بجانب أن حاجز اللغة يقف أمامه".

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إنتر وعلى لسان رئيسه التنفيذي، جوزيبي ماروتا، أرسل رسالة واضحة لكل المهتمين باقتناص مدربه، إذ أعلن نية النادي الجادة في تجديد عقد المدرب الذي ينتهي صيف 2025.

إذ قال في تصريح نقله الصحفي فابريتسيو رومانو "نحن سعداء مع إنزاجي ونعمل على تجديد عقده لسنوات قادمة، المفاوضات معه ستبدأ خلال الأيام القليلة القادمة".