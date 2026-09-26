إلى جماهير برشلونة: لن يتمارض ولن يغيب، رافينيا لن يكون مبابي.. ودعكم من نظرية مؤامرة أنشيلوتي وريال مدريد!

عادت نغمة الخوف لتسيطر على منصات جماهير نادي برشلونة مع متابعة كل دقيقة يخوضها جناح الفريق البرازيلي رافينيا بقميص منتخب بلاده في التوقف الدولي.

لم يكن الأمر يتعلق بمجرد متابعة عادية، بل بحالة من الغضب المكتوم بسبب استمرار اللاعب في أرض الملعب طوال تسعين دقيقة كاملة في مواجهة تجريبية أمام أستراليا، بلا أي رهان حقيقي أو ضرورة ملحة.

تصاعدت علامات الاستفهام، وبدأت أصابع الاتهام تشير نحو المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، محملة إياه مسؤولية استنزاف طاقة اللاعب دون مراعاة لالتزامات ناديه أو تاريخه القريب مع الإجهاد العضلي.

سقوط نظرية المؤامرة

الحديث عن رغبة خفية لدى أنشيلوتي في إنهاك ركيزة هجومية رئيسية لبرشلونة بحكم تاريخه الطويل في العاصمة الإسبانية لا يخرج عن كونه هروبًا إلى فخ التفسيرات السهلة.

الحقيقة المجردة فوق أرضية الميدان تكشف عن مدرب يمر بأعقد فتراته المهنية، ومحاصر بانتقادات إعلامية قاسية وضغوط شعبية عارمة بعد بداية باهتة مع السيلساو.

المدرب الذي تصارع أفكاره النجاة لا يملك رفاهية الحسابات الجانبية، بل يتعلق بأي ورقة حاسمة داخل قائمته قادرة على صنع الفارق وضمان السيطرة التكتيكية، حتى لو كان ذلك في لقاء ودي.

إبقاء رافينيا لم يكن مكيدة مدريدية، بل تصرف مدرب في أزمة يبحث عن النجم الأجهز فنيًا لحفظ التوازن أمام منافسيه.

نموذج العقل البارد

في الجانب المقابل تمامًا، قدم كيليان مبابي مع منتخب فرنسًا درسًا في البراجماتية الحديثة وإدارة اللياقة البدنية.

سجل هدفه في شباك تركيا، وفور شعوره بانزعاج طفيف، غادر الملعب دون أي تردد، مغلبًا سلامته وجاهزيته للمحطات الكبرى على أي استعراض فردي.

هذا النهج ليس استثناء، بل بات سلوكًا معتادًا من نجم يدرك مكانته الراسخة، ويجيد الحفاظ على جسده في مواعيد غير حاسمة، متكئًا على نفوذه ومكانته التي تجعل خروجه قرارًا يحظى بالقبول والتفهم الكامل من جهازه الفني.

هنا يبرز السؤال الذي يطرحه المشجع الكتالوني بحسرة: لماذا لا يفعل رافينيا الأمر نفسه ويريح رأسه ويحمي فريقه من شبح الإصابات؟

سيكولوجيا البقاء والخوف من الغياب

الإجابة عن هذا التساؤل تكمن في الجذور النفسية التي شكلت شخصية رافينيا كلاعب محترف، هو لم ينشأ مدللًا كأيقونة مبكرة أو "مختارًا" بحسب تعبير مبابي السابق، ولم يمر بمسارات ممهدة نحو منصات التتويج، بل شق طريقه بعرق شاق وقتال مستمر على العشب بدءًا من دوريات متواضعة وصولا إلى قمة الهرم الأوروبي.

هذا المسار غرس في داخله عقيدة صارمة ترى في كل دقيقة لعب معركة وجود لا تقبل التراجع، حتى وإن حسمت النتيجة بستة أهداف أو سبعة، لقناعته بأن التوقف عن بذل الجهد المضاعف يهدد موقعه الأساسي بالزوال.

هذا الهاجس الدائم يجعله عاجزًا عن تطبيق فكرة الاقتصاد في الجهد، أو التظاهر بالإصابة، أو الانسحاب من معركة يرتدي فيها قميص بلاده، مدفوعًا برغبة دائمة في إثبات الجدارة ونيل ثقة مدربه.

بيت القصيد

المعادلة واضحة ولا تقبل التجزئة أمام كل مشجع يعشق ما يقدمه النجم البرازيلي فوق المستطيل الأخضر.

المزايا التي جعلت رافينيا يخطف القلوب في برشلونة، من شراسة الضغط العالي، واسترداد الكرات المستحيل، والتضحية الدفاعية والبدنية حتى الرمق الأخير، هي ذاتها الطاقة التي تدفعه للركض تسعين دقيقة كاملة تحت قيادة أنشيلوتي في أضعف الوديات.

لا يمكن لأحد أن يطالبه بتقديم كل ما لديه من روحه القتالية في مباريات الأندية، ثم يطالبه بارتداء قناع الحسابات الباردة والتمارض في مواعيد المنتخبات.

تحول رافينيا إلى نسخة شبيهة بأسلوب مبابي الهادئ سيعني فورًا تجريده من الهوية والحرارة التي ميزته وصنعت بريقه الاستثنائي ومنحته تلك المكانة الاستثنائية في قلوب محبيه وفي مقدمتهم جماهير برشلونة.



