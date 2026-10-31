"يضحك وكأنه يطلب الإقالة" .. إجماع على رحيل بوسيتش بعد سداسية الشباب: يجب طرده حتى لو كان جوارديولا!

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هزيمة ثقيلة من الشباب قد تطيح ببوسيتش خلال أيام

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ضربة قوية وصادمة، تلقاها فريق الأهلي مساء أمس، الجمعة، بعد خسارته أمام الشباب بنتيجة 6/1، في الجولة الثانية عشر من دوري روشن السعودي، مما أثار التكهنات حول رحيل المدرب مارينو بوسيتش.

في غياب أبرز نجوم الأهلي، على غرار إدوارد ميندي وميريح ديميرال وإيفان توني، تكبد الراقي خسارة فادحة أمام الشباب، بسداسية حملت توقيع ريكاردو ماتياس (هدفين د2 و48)، ويانيك كاراسكو (هاتريك منه ركلتا جزاء د25 و66 و82)، وروجر مارتينيز (من علامة الجزاء د37)، بينما تكفّل فراس البريكان بهدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة 40.

ردود أفعال قوية

الإعلامي السعودي عبد الله فلاته قال في تصريحات عبر شبكة "ثمانية":"اليوم جلب الصداع للفريق بسبب تبديلاته، بطاقة حمراء تدفعك إلى بعثرة فريقك بهذه الطريقة؟ هو من أعدم الأهلي بشكل نهائي، خروج الحارس لا يعني فعل كل ذلك".

وأضاف:"منح اللاعبين شعورًا بأن من طُرد ليس لاعبًا واحدًا فقط بل 3 أو 4، والأدهى من ذلك أنني رأيته يبتسم في لقطة الهدف السادس، هناك مشاكل إدارية واضحة، ولكن بوسيتش هو الخلل رقم واحد في الأهلي، قدومه متأخرًا لا يبرر ما يحدث، خسر جميع المباريات المهمة مع الكبار، والآن يسقط أمام الشباب بالستة".

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وواصل حديثه:"من الواضح أن العلاقة سيئة بين المدرب واللاعبين وأيضًا الجمهور، حيث طالب الجميع في المدرجات بإقالته منذ الشوط الأول، الأجواء أصبحت غير صحية للغاية، لذلك يجب إقالة بوسيتش".

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وتابع:"لو هذا المدرب بيب جوارديولا يجب إقالته، من الضروري فتح صفحة جديدة، حتى تشعر الجماهير بأن هناك رد فعل، ولكن للأسف في الوقت الحالي أغلب المتواجدين للأندية هم يقومون بتسيير الأعمال فقط، يجب اتخاذ رد فعل فوري، الرياضة لا تؤمن بالبيروقراطية".

لو لعب من دون مدرب لما خسر بسداسية

وأما بالنسبة للإعلامي تركي العجمة فقد قال:"الأهلي لو ينزل من دون مدرب لن يخسر من الشباب بسداسية، الهزيمة ليست مشكلة، لكن الكارثة في النتيجة، أدري أن هناك مشكلة في بوسيتش، ولكن الفريق لديه جودة كبيرة للغاية".

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وأما فيصل زيد فقد قال لبرنامج "روتانا سبورت مع وليد":"بوسيتش لا يعرف تاريخ الأهلي، ولا يستوعب المكان الذي يتواجد فيه، بعد مباراة صن داونز أخبر اللاعبين أنه لا يجب الشعور بالحزن وطالبهم بالتفكير في المباراة القادمة، لأنه لا يعرف الأهداف الرئيسية للنادي".

وبالنسبة لعدنان جستنيه:"دخول الفريق بحارس ثالث أثر على الفريق وأيضًا الطرد، حدثت حالة من الارتباك والانهيار النفسي، مما جعلنا نشاهد بعض الأخطاء البدائية من اللاعبين، تعاملوا مع المباراة وكأنها انتهت بعد 3/0، وأعتقد أن المدرب كان يفكر في اللقاء الآسيوي ضد السد".

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مشهد غريب

وفي سياق متصل قال بندر باصريح في برنامج "دورينا غير":"اختيار المدرب لم يكن صحيحًا من البداية، سواء السيرة الذاتية والمعايير، ليس مناسبًا للأهلي، من الناحية الفنية سنجد أن بعض المدربين الأجانب يضغطون من أجل الرحيل، وهذا ما شاهدناه".

واستكمل:"تصرفاته كان يتضح عليها هذا الأمر وكأنه يريد الرحيل، مثل العناد والتقليل من النادي الأهلي، لا يوجد مدرب في العالم يتعرض لهذه الهزيمة ويضحك، حتى تغييراته تؤكد أنه يطلب من النادي إقالته، وأعتقد أن رحيل أسامة هوساوي جاء بسبب هذا المدرب".

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ورد عليه الإعلامي خالد الشنيف:"ما فهمته أن هوساوي رفع تقريرًا لإدارة النادي للمطالبة برحيل بوسيتش ولكنه رُفض، لذلك قرر الرحيل عن الأهلي لعدم مقدرته على العمل في وجوده".

وقال فهد المطوع:"كلمة هاردلك لا تكفي اليوم، نتيجة كارثية لا تليق بالأهلي، من الصعب نسيانها مهما حقق الفريق هذا الموسم، ولكن هناك بعض النتائج يمكنك توقعها قبل حدوثها، وهذا ما شعرت به بعد إقالة ماتياس يايسله".

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وأكد:"السيناريو كان متوقعًا بشكل كبير بسبب إقالة يايسله قبل بداية الموسم، الأمور تسير في اتجاه صعب للغاية، لأن أي مدرب قادم سيبدأ العمل من نقطة متأخرة للغاية".

هل يرحل بوسيتش؟

أشارت صحيفة "الميدان الرياضي"، إلى أن إدارة نادي الأهلي، اتخذت قرارًا بإقالة مارينو بوسيتش من منصبه أثناء مباراة الشباب وليس حتى بعد نهايتها في ظل العرض الباهت والسيناريو القاسي على بطل آسيا.

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وفي سياق الحديث عن المرشحين المحتملين لتعويض بوسيتش إذا تمت إقالته، قالت "الميدان" إن سيرجيو كونسيساو، المدرب البرتغالي الذي قاد الاتحاد في الموسم الماضي، لا يمانع فرضية تدريب الراقي.

المدرب الذي يعيش في جدة كما أكد في تصريحات مع "كورة بريك" مؤخرًا غادر السعودية في الأيام الماضية بحسب "الميدان" ولكن لا يمانع العودة إذا فتح خط مفاوضات مع الأهلي.

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وبحسب تقرير الصحيفة السعودية، لم يحدث تواصل بين كونسيساو وإدارة الأهلي حتى الآن، سواء بصورة رسمية أو ودية لمعرفة موقفه من تدريب الفريق.