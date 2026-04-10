فعّل نادي إف سي تفينتي خيار تمديد عقد ماتس روتس، بحسب ما أفادت Tubantia. وبهذا بات الظهير الأيسر البالغ من العمر عشرين عامًا، الذي يُقال إنه على رادار أياكس وفينورد وبي إس في، مرتبطًا الآن بالنادي حتى منتصف عام 2028.

يُعد روتس، الدولي في منتخبات الفئات السنية، أحد مفاجآت تفينتي هذا الموسم. وبحسب الصحفي المتخصص في الانتقالات منير بوعلين من SoccerNews، فهو مُدرج على قائمة اهتمامات أندية القمة التقليدية الثلاثة كاملة.

وبهذا التمديد يضمن تفينتي ارتفاع قيمة روتس من جديد. إذ تُقيّم Transfermarkt اللاعب الأعسر الآن بنحو 10 ملايين يورو.

تبدو احتمالية أن يلعب روتس موسمين آخرين مع تفينتي ضئيلة. فقد لم تمرّ تطوراته دون أن تلاحظها العديد من الأندية.

خاض روتس حتى الآن 38 مباراة رسمية مع الفريق الأول لتفينتي، سجل خلالها خمسة أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة.

في الموسم الماضي لعب روتس معارًا إلى هيراكليس ألميلو. كما خاض حتى الآن خمس مباريات دولية بقميص منتخب هولندا تحت 21 عامًا.

ماتس روتس هو الشقيق الأصغر للجناح الأيمن دان روتس (24 عامًا). وبعقده قد يستطيع تفينتي القيام بالأمر نفسه تمامًا.