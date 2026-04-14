تشيلسي في إنجلترا نادٍ تشعر أنه لا يبتعد عن الأضواء لفترة طويلة – حتى في الفترات الأهدأ يبقى هناك دائمًا شيء يحدث في ستامفورد بريدج. ولمن يريد متابعة المباريات الرسمية بدقة، يأتي الجزء العملي: بحسب البطولة، تكون الحقوق لدى مزودين مختلفين. ما يعني بالنسبة لكم: اشتراك واحد لا يغطي كل شيء. أي القنوات المهمة لتشيلسي وأين يمكنكم في النهاية ألا تفوتوا أي مباراة، ستجدونه هنا بشكل واضح ومختصر.

Getty Images

في ألمانيا تبقى Sky العنوان الثابت للدوري الإنجليزي الممتاز: فالقناة المدفوعة تعرض كل مباراة مباشرة – سواء كمباراة منفردة أو ضمن البث التجميعي. وبذلك تكون مشاركات تشيلسي مشمولة بالكامل. ولمن لا يجلسون بالطريقة التقليدية أمام التلفزيون، يتوفر كل ذلك أيضًا عبر البث من خلال Sky Go أو عبر WOW.

مع موسم 2025/26 عزّزت Sky باقة إنجلترا بشكل ملحوظ: ليس الدوري الإنجليزي الممتاز يُعرض هناك مباشرةً فحسب، بل أيضًا كأس كاراباو. والخلاصة: إذا كان تشيلسي مُدرجًا في كأس الرابطة ضمن الجدول، فستجدون المباريات هناك كاملةً أيضًا لدى Sky.

وبخصوص كأس الاتحاد الإنجليزي (FA Cup) ودرع الاتحاد الإنجليزي (FA Community Shield) في ألمانيا: تمتلك DAZN الحقوق الحصرية. وتعرض خدمة البث المباشر المباريات مباشرةً – وبالطبع جميع مباريات تشيلسي أيضًا بمجرد أن يخوض البلوز إحدى المسابقتين على أرض الملعب.

Getty Images

في دوري أبطال أوروبا، الحقوق مُقسّمة. ستشاهدون معظم مباريات تشيلسي مباشرةً على DAZN. إضافةً إلى ذلك، تأتي Amazon Prime Video التي تعرض يوم الثلاثاء مباراة قمة مختارة حصريًا – ووفقًا لجدول المباريات قد تكون أحيانًا مباراة لتشيلسي أو بمشاركة إنجليزية عمومًا.

اعتبارًا من موسم 2027/28 سيطرأ الكثير من التغييرات على بث دوري أبطال أوروبا: ستدخل Paramount+ حديثًا، وستقدّم مستقبلاً الجزء الأكبر من المباريات. يمكنكم العثور هنا على جميع التفاصيل حول التوزيع الجديد للحقوق. بمعنى أوضح: ينبغي عليكم تدوين Paramount+ بشكل ثابت ابتداءً من 2027/28.

إذا وصل تشيلسي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، فستُعرض المباراة النهائية كما جرت العادة أيضًا على التلفزيون المجاني. في ألمانيا تُعد قناة ZDF الجهة المؤكدة لذلك – حيث يُعرض النهائي كنقطة ثابتة وواضحة في جدول البرامج.

إف سي تشيلسي، جميع المعلومات حول البث في لمحة: البث النصي المباشر من SPOX

SPOX يقدّم بثًا نصيًا مباشرًا لمباريات مختارة في المنافسات المحلية والدولية للبلوز. ستجدون هنا البث النصي المباشر دائمًا قبل انطلاق المباراة بقليل.

بث إف سي تشيلسي: نبذة عن النادي