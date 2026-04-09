قدّمت مواجهة الدوري الأوروبي على ملعب دراغاو نتيجة خالفت المؤشرات الكامنة. سيطر نادي بورتو على فترات كبيرة من المباراة، مستحوذاً على 52% من الكرة وحقق قيمة أهداف متوقعة (xG) بلغت 1.92 مقابل 0.26 المتواضعة لنوتنغهام فورست. ورغم هذا التفوق الإحصائي وتسديده 14 كرة نحو مرمى الضيوف، اضطر العملاق البرتغالي للاكتفاء بنقطة بعد لحظة سوء حظ دفاعية.

بالنسبة لنوتنغهام فورست، تمثل نتيجة 1-1 انتصاراً للصلابة الدفاعية على المردود الهجومي. ومع غياب عناصر أساسية مثل برينان جونسون ومورغان غيبس-وايت لفترات من الشوط الثاني بعد التبديلات، اعتمد الفريق الإنجليزي على خط خلفي منضبط سجّل 31 إبعاداً و13 اعتراضاً. ورغم معاناتهم في صناعة فرص ذات معنى لأنفسهم، فإن قدرتهم على إحباط كثافة تسديدات بورتو ضمنت بقاءهم في المركز الثالث عشر في جدول الترتيب، ليستمروا بقوة في سباق التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

1. عدم كفاءة بورتو في إنهاء الهجمات يكلّفه غالياً

سيرى بورتو في هذه المباراة نقطتين مهدرتين أكثر من كونها نقطة مكتسبة. حسابياً، قدّم فريق فرانشيسكو فاريولي ما يكفي للفوز بالمباراة مرتين. ومع إجمالي 14 تسديدة وثماني تسديدات على المرمى، حافظ بورتو على تهديد دائم، لكنه لم يتمكن من هز شباك حارس فورست سوى مرة واحدة عبر ويندل غوميش في الدقيقة 11. إن الفارق بين قيمة أهدافه المتوقعة البالغة 1.92 وهدفه الوحيد يبرز نقصاً في الفاعلية السريرية التي لازمته طوال الدقائق التسعين. وعند اللعب على هذا المستوى، فإن الفشل في تحويل 57% من المحاولات على المرمى إلى أهداف غالباً ما يفتح الباب أمام ذلك النوع من الشذوذ الإحصائي الذي ظهر مع هدف التعادل.

2. هدف مارتيم فرنانديش العكسي كان حالة شاذة إحصائياً

هدف التعادل، الذي احتُسب هدفًا عكسيًا على مارتيم فرنانديز في الدقيقة 13، غيّر تمامًا ملامح المواجهة. من منظور البيانات، لم ينجح نوتنغهام فورست إلا في تسديدتين على المرمى طوال الأمسية، مع xG ضئيل بلغ 0.26. إن مغادرتهم البرتغال بهدف ونقطة يعود إلى حد كبير إلى هذا الحدث عالي التقلّب. غالبًا ما تكون الأهداف العكسية نتيجة ضغطٍ متواصل، لكن في هذه الحالة شكّلت طوق نجاة لفريق فورست الذي كان يعاني أصلًا لاختراق الثلث الدفاعي لبورتو. وبالنسبة لفرنانديز، كان الخطأ لطخة نادرة في ليلةٍ حدّ فيها بورتو، بخلاف ذلك، من وصول فورست إلى مناطق ذات جودة عالية.

3. تفوّق حجم العمل الدفاعي لفورست على إبداع بورتو

تأكدت صحة مقاربة فيتور بيريرا التكتيكية عبر الكمّ الهائل من الأفعال الدفاعية التي قدّمها فريقه. أُجبر نوتنغهام فورست على القيام بـ31 إبعادًا و13 اعتراضًا لإبقاء بورتو بعيدًا. وبينما حاول بورتو تنفيذ 19 عرضية وحصل على خمس ركلات ركنية، أظهر ثلاثي دفاع فورست—بقيادة معنوية من موريلو الصلب وموراتو—وعيًا مكانيًا ممتازًا. هذا الأسلوب التفاعلي في اللعب تنازل عن زمام المبادرة، لكن البيانات تُظهر أن فورست فاز بغالبية الالتحامات الحاسمة داخل منطقة جزائه. ومن خلال إجبار بورتو على تسديداتٍ متسرّعة أسفرت عن سبع تصديات لحارس مرمى الضيوف، نجح فورست في تحويل الحصار إلى تعادل.

4. فُرَص الكرات الثابتة لم تُستثمر إلى حدّ كبير

على الرغم من البنية البدنية لكلا الفريقين، لم تُسفر الكرات الثابتة عن فكّ الشفرة. حصد بورتو خمس ركلات ركنية مقابل ركلتين لفورست، ومع ذلك لم يبدُ أيٌّ من الطرفين خطيراً على نحوٍ لافت في مواقف الكرات الميتة. أسفرت عرضيات بورتو الـ19 عن عددٍ قليل جداً من الفرص الرأسية الواضحة، وهو ما تعكسه حقيقة أنهم لم يفوزوا سوى بستّ مواجهات هوائية طوال المباراة. وبالنسبة لفريق يمتلك الجودة الفنية لبورتو، فإن الإخفاق في تحويل كثافة الركنيات إلى فرص xG عالية القيمة يُعدّ جانباً سيُدقّقه فاريولي على الأرجح. وبالمثل، لم يتمكن فورست من استثمار وجود كريس وود قبل استبداله بين الشوطين، إذ فشل في تسجيل تسديدة واحدة من مرحلةٍ ثانوية عقب كرة ثابتة.

5. لم تنجح التبديلات في كسر الجمود التكتيكي

اتجه المدربان إلى دكة البدلاء في الشوط الثاني بحثاً عن هدف الفوز، لكن البنية التكتيكية للمباراة ظلت جامدة. أدخل فاريولي أسماء مثل دينيز غول وبيبي في الدقيقة 58 لإنعاش الهجوم، بينما دفع بيريرا بنيكو ويليامز وأوماري هاتشينسون لإضفاء سرعة في الهجمات المرتدة. غير أن بيانات الشوط الثاني تُظهر تراجعاً في جودة التسديدات لدى الفريقين. قرار فورست باستبدال كريس وود بين الشوطين حوّلهم إلى شكل هجومي أكثر حركية لكنه أقل قوة بدنية، وهو ما تعامل معه مدافعو بورتو بأريحية. وانتهت المباراة إلى حالة جمود لم تتمكن فيها دكة أيٍّ من الفريقين من تغيير زخم الـxG بشكلٍ ملموس في الدقائق العشرين الأخيرة.

الخلاصة

كان هذا التعادل 1-1 مثالًا كلاسيكيًا على أن الإصرار الدفاعي يمكنه إبطال الغزارة الهجومية. فقد أظهر بورتو، بتسجيله 1.92 في xG وثماني تسديدات على المرمى، قدرته الإبداعية، لكن افتقاره إلى اللمسة الحاسمة وهدفًا عكسيًا غريبًا منح نوتنغهام فورست طريقًا غير متوقع للعودة إلى المباراة. وسيكون فورست سعيدًا بنقطة حصدها من 0.26 xG فقط، ما يثبت أنه في المنافسات الأوروبية، كثيرًا ما تتفوق البنية الدفاعية ولمسة من الحظ على التفوق الإحصائي.