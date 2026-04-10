مشاهدة بايرن ميونخ في البوندسليغا ودوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا (DFB-Pokal) مباشرة على التلفزيون والبث المباشر

يواصل نادي بايرن ميونخ مطاردة الألقاب. لكن من أجل متابعة جميع المباريات، يحتاج المشجعون إلى عدة اشتراكات لدى مزودين مختلفين. يمكنكم معرفة القنوات التي تتولى تغطية بايرن هنا.

تتقاسم حقوق البوندسليغا هذا الموسم Sky وDAZN - إذ تتولى Sky مباراة يوم الجمعة ولديها جميع المباريات الفردية وكذلك مباراة القمة مباشرة ضمن البرنامج. عبر WOW أو من خلال تطبيق Sky-Go يمكنكم المتابعة عبر البث المباشر.

أما DAZN فقد حصلت على «الكونفرنس» المطلوبة يوم السبت، ولا تزال موطن مباريات يوم الأحد. لذا يعتمد الأمر على موعد مباراة بايرن ميونخ، الذي يحدد بدوره جهة البث.

Getty Images

في البث التلفزيوني المجاني (Free-TV) لا توجد سوى مباراة واحدة تُنقل في مناسبات محددة في الدوري الألماني (البوندسليغا)، من بينها مباراة الافتتاح لمرحلة الذهاب والإياب، وآخر مباراة يوم الجمعة قبل العطلة الشتوية. عندها تكون SAT.1 هي الوجهة المناسبة.

على DAZN يمكنكم أيضًا مشاهدة جزء كبير من مباريات دوري أبطال أوروبا لبايرن ميونخ مباشرةً، ولا تُبث حصريًا على Amazon Prime سوى مباراة واحدة يوم الثلاثاء في كل جولة. لكن قريبًا سيكون هناك تغيير: عملاق البث الجديد Paramaount+ سيدخل ابتداءً من عام 2027.

إذا وصل بايرن إلى النهائي، فسيكون هناك أيضًا نقل على التلفزيون المجاني. حينها سيكون ZDF حاضرًا.

يمكن مشاهدة جميع مباريات كأس ألمانيا (DFB-Pokal) مباشرة على Sky. ومع ذلك، تُعرض في كل دور بعض المباريات بشكل منفرد على القناتين العموميتين ARD وZDF.

وعادةً ما تُعرض مباريات بايرن بعد ذلك أيضًا على التلفزيون المجاني، إذ غالبًا ما يختار ARD وZDF مباريات الفريق البافاري.

بايرن ميونخ، جميع المعلومات حول البث بنظرة واحدة: من يعرض/ينقل مباريات FCB مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟ تغطية لحظية لدى SPOX

