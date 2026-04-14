إف سي بايرن ميونخ، جميع المعلومات حول النقل في لمحة: من يعرض/ينقل مباريات النادي مباشرة على التلفزيون وفي البث المباشر؟

هنا ستحصلون على جميع المعلومات حول بث مباريات نادي بايرن ميونخ في الدوري الألماني (البوندسليغا) ودوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا (DFB-Pokal).

يواصل نادي بايرن ميونخ مطاردة الألقاب. لكن لكي يتمكن المشجعون من مشاهدة جميع المباريات، فإنهم يحتاجون إلى عدة اشتراكات من مزودين مختلفين. يمكنكم معرفة القنوات التي تهتم ببايرن هنا.

تتقاسم حقوق الدوري الألماني هذا الموسم كلٌّ من Sky وDAZN - إذ تتولى Sky مباراة الجمعة ولديها جميع المباريات الفردية وكذلك مباراة القمة مباشرة ضمن برنامجها. عبر WOW أو من خلال تطبيق Sky-Go يمكنكم المتابعة عبر البث المباشر.

أما DAZN فقد حصلت على بث «الكونفرنس» المرغوب يوم السبت، ولا تزال موطن مباريات يوم الأحد. لذلك فإن الأمر يعتمد على موعد مباراة بايرن ميونخ، الذي يحدد جهة البث. 

في البث التلفزيوني المجاني، لا توجد سوى مباراة واحدة تُنقل في مناسبات محددة في الدوري الألماني (البوندسليغا)، من بينها مباراة الافتتاح في مرحلة الذهاب والإياب، وآخر مباراة تُقام يوم الجمعة قبل العطلة الشتوية. عندها تكون SAT.1 هي الوجهة المناسبة.

يمكنكم عبر DAZN أيضًا مشاهدة جزء كبير من مباريات دوري أبطال أوروبا لنادي بايرن ميونخ مباشرة، إذ تُعرض حصريًا مباراة واحدة فقط يوم الثلاثاء في كل جولة عبر Amazon Prime. لكن قريبًا سيحدث تغيير: سيدخل عملاق البث الجديد Paramaount+ ابتداءً من عام 2027.

إذا وصل بايرن إلى النهائي، فستكون هناك أيضًا تغطية على البث التلفزيوني المجاني. عندها سيكون ZDF حاضرًا.

تُعرض جميع مباريات كأس ألمانيا (DFB-Pokal) مباشرة على Sky. لكن في كل دور تُبث بعض المباريات بشكل متفرق على القناتين العموميتين ARD وZDF.

وعادةً ما تُعرض مباريات بايرن أيضًا على التلفزيون المجاني، إذ غالبًا ما يختار ARD وZDF مباريات النادي البافاري.

على الموقع الإلكتروني SPOX ستجدون لكل مباريات بايرن ميونخ متابعة لحظية (Liveticker) تُبقيكم على اطلاع دائم. من هنا. 

التأسيس27 فبراير 1900
ألقاب الدوري34
ألقاب الكأس20
ألقاب دوري أبطال أوروبا6
أكثر اللاعبين مشاركةتوماس مولر (765 مباراة)
