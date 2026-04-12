إف سي بايرن ميونخ، جميع المعلومات حول البث في لمحة واحدة: من يعرض/ينقل مباريات بايرن مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟

هنا ستحصلون على جميع المعلومات حول بث مباريات نادي بايرن ميونخ في الدوري الألماني، ودوري أبطال أوروبا، وكأس ألمانيا.

يواصل نادي بايرن ميونيخ مطاردة الألقاب. لكن لكي يتمكن المشجعون من مشاهدة جميع المباريات، يحتاجون إلى عدة اشتراكات لدى مزودين مختلفين. يمكنكم معرفة القنوات التي تهتم ببايرن هنا.

مشاهدة بايرن ميونيخ في البوندسليغا ودوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا (DFB-Pokal) مباشرة على التلفزيون والبث المباشر

تتقاسم حقوق البوندسليغا هذا الموسم Sky وDAZN - إذ تتولى Sky مباراة الجمعة ولديها جميع المباريات الفردية وكذلك المباراة الأبرز مباشرة ضمن البرنامج. ويمكنكم المتابعة عبر البث المباشر على WOW أو عبر تطبيق Sky-Go.

أما DAZN فقد ضمن خدمة المؤتمر المحبوبة يوم السبت، ولا يزال موطن مباريات يوم الأحد. لذلك يعتمد الأمر على موعد مباراة بايرن ميونيخ الذي يحدد جهة البث. 

في البث التلفزيوني المجاني توجد فقط تغطية واحدة في مناسبات محددة في البوندسليغا، من بينها مباراة الافتتاح لمرحلة الذهاب والإياب وآخر مباراة يوم الجمعة قبل العطلة الشتوية. حينها تكون SAT.1 هي الجهة المناسبة.

يمكنكم على DAZN أيضًا مشاهدة جزء كبير من مباريات دوري أبطال أوروبا لبايرن ميونخ مباشرة، ولا تُعرض حصريًا على Amazon Prime سوى مباراة واحدة يوم الثلاثاء في كل جولة. لكن قريبًا سيحدث تغيير: عملاق البث الجديد Paramaount+ سيدخل ابتداءً من عام 2027.

إذا وصل بايرن إلى النهائي، فستكون هناك أيضًا تغطية على البث التلفزيوني المجاني. حينها سيكون ZDF حاضرًا. 

يمكن مشاهدة جميع مباريات كأس ألمانيا (DFB-Pokal) مباشرة على Sky. إلا أنّ كل جولة تشهد بعض المباريات التي تُبث على القناتين العموميتين ARD وZDF.

وعادةً ما تُعرض مباريات بايرن أيضًا على التلفزيون المجاني، إذ تختار ARD وZDF في الغالب فريق ميونخ.

على الصفحة الرئيسية لموقع SPOX ستجدون تغطية لحظية لجميع مباريات بايرن ميونخ، تضمن لكم البقاء على اطلاع دائم. من هنا. 

التأسيس27 فبراير 1900
ألقاب الدوري34
ألقاب الكأس20
ألقاب دوري أبطال أوروبا6
صاحب الرقم القياسي في المشاركاتتوماس مولر (765 مباراة)
