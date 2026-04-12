يُعد أرسنال من الأسماء الثابتة في كرة القدم الإنجليزية والأوروبية على أعلى مستوى. أسبوعًا بعد أسبوع، يحظى الغانرز بالاهتمام – رياضيًا وإعلاميًا. لكن من يرغب في متابعة جميع المباريات الرسمية يحتاج إلى بعض الإرشاد، إذ تختلف حقوق البث التلفزيوني بحسب المسابقة بين مزود وآخر. وقد قمنا هنا بتفصيل القنوات ذات الصلة بأرسنال وأين يمكنكم عدم تفويت أي مباراة.

أرسنال، جميع معلومات البث في لمحة: من يعرض / يبث مباريات الغانرز مباشرة على التلفزيون والبث المباشر (Livestream)؟

مشاهدة أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، دوري أبطال أوروبا، كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس كاراباو، درع المجتمع على التلفزيون والبث المباشر

لا تزال حقوق الدوري الإنجليزي الممتاز في ألمانيا لدى Sky، إذ يبث مزود التلفزيون المدفوع جميع المباريات مباشرة – إما كمباراة منفردة أو ضمن البث التجميعي (الكونفرنس). كما أن مباريات أرسنال مشمولة هناك بالكامل. ومن يفضّل المشاهدة عبر البث، يمكنه الوصول إلى جميع اللقاءات عبر Sky Go أو خدمة البث WOW.

اعتبارًا من موسم 2025/26، وسّعت Sky محفظتها الإنجليزية بشكل ملحوظ: فإلى جانب الدوري الإنجليزي الممتاز، تُنقل أيضًا مباريات كأس كاراباو مباشرة. وبذلك تكون تغطية مشاركات أرسنال المحتملة في كأس الرابطة مكتملة بالكامل.

أما كأس الاتحاد الإنجليزي العريق (FA Cup) ودرع الاتحاد الإنجليزي (FA Community Shield) فيُنقلان حصريًا عبر DAZN. وتعرض خدمة البث جميع المباريات ذات الصلة مباشرة – وبالطبع تشمل أيضًا كل مباريات أرسنال.

في دوري أبطال أوروبا، تتقاسم عدة جهات حقوق البث. الحصة الأكبر من مباريات أرسنال تُعرض مباشرة على DAZN. بالإضافة إلى ذلك، يعرض Amazon Prime Video كل يوم ثلاثاء مباراة قمة مختارة – بما في ذلك بعض المواجهات التي تشهد مشاركة إنجليزية.

اعتبارًا من موسم 2027/28 سيحدث تغيير جذري: تدخل خدمة البث Paramount+ حديثًا في نقل دوري أبطال أوروبا وتبث غالبية المباريات. جميع التفاصيل حول التوزيع الجديد للحقوق متاحة هنا.

إذا بلغ أرسنال نهائي دوري أبطال أوروبا، فسيُبث – كما جرت العادة – أيضًا عبر التلفزيون المجاني. وفي ألمانيا يُعد ZDF الوجهة الثابتة لمباراة النهائي.

نقدّم تغطية نصية مباشرة لعدد كبير من مباريات دوري أبطال أوروبا ومباريات القمة المختارة من الدوري الإنجليزي الممتاز. ستجدون هنا البث الحي النصي.

