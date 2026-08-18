"كنا نعلم بالأمر" .. موسيالا يفقد وعيه من جديد وماكس إيبرل يخرج بتوضيح صادم عن حالته

دفع فينسنت كومباني بموسيالا في الدقيقة 61 من المباراة في هايدنهايم بدلًا من الوافد الجديد إسماعيل صيبري. وبعد ست دقائق، سقط اللاعب الهجومي البالغ من العمر 23 عامًا أرضًا في وسط الملعب، في مشهد مشابه للحادثة التي وقعت في مباراة لايبزيج.

هرع زميلاه جوناثان تاه وهاري كين إليه على الفور، وفي غضون لحظات كوّن لاعبون من الفريقين حلقة حوله بينما اندفع أطباء الطوارئ إلى أرض الملعب.

وبعد توقف قصير لتلقي العلاج، نهض موسيالا على قدميه، وبدعم من أحد أعضاء الطاقم وهو يبدو مشوشًا بعض الشيء، سار متعثرًا نحو خط التماس.

وبعد بضعة أمتار، استدار ثم اختفى داخل النفق في الجانب المقابل. ورددت الجماهير اسمه طوال الوقت. وعندما أكد مذيع الملعب استبداله بكاسيانو كيالا، تردد صدى التصفيق في أرجاء فويت-أرينا.

وفي حديثه في المنطقة المختلطة عقب صافرة النهاية مباشرة، قال عضو مجلس الإدارة المسؤول عن الشؤون الرياضية ماكس إيبرل عندما سُئل عن حالة موسيالا: «جمال سيتحدث عن الأمر بنفسه في المستقبل القريب. لقد كنا نعلم ونعلم بذلك.» وكيف حاله الآن؟ «إنه في غرفة الملابس، يبدّل ملابسه ويستحم.»

جمال موسيالا يتحدث عبر إنستجرام بعد سقوطه

وبعدها، أدلى موسيالا بالتصريح الذي أشار إليه إيبرل. وكتب موسيالا في منشور طويل عبر إنستجرام: «أولًا وقبل كل شيء، أنا بخير».

«أدرك أن الكثيرين منكم قلقون. أود أن أزيل عنكم هذا القلق اليوم وأن أوضح الأمر قليلًا: لقد تم تشخيص إصابتي بحالات غياب مؤقتة، تحدث لفترات قصيرة لكنها قابلة للعلاج بسهولة، وترجع إلى خلل عصبي.»

وأضاف: «قد تؤدي هذه الحالات إلى اللحظات التي حدثت مؤخرًا، مثل ما حدث ضد لايبزيج أو الآن هنا في هايدنهايم. أعلم أنها للوهلة الأولى تبدو مخيفة، لكنها بالنسبة لي حاليًا جزء من الحياة اليومية. أتلقى أفضل رعاية طبية ممكنة في هذا الصدد وأنا متفائل جدًا.» ووفقًا لروايته، فإنه «لا يوجد أي خطر صحي إضافي يتجاوز ذلك».

فوز بايرن ميونخ 4-2 تحول إلى أمر ثانوي

كان موسيالا قد سقط أرضًا بالفعل قبل نهاية المباراة الودية يوم السبت أمام آر بي لايبزيج (3-1). وغاب عن تقديم الفريق يوم الاثنين واكتفى بدلًا من ذلك بأداء حصة تدريبية فردية. لذلك جاءت مشاركته أمام هايدنهايم مفاجئة إلى حد ما.

وفي النهاية، لم يكن لفوز بايرن ميونخ 4-2 في المباراة الودية أي أهمية تُذكر. وسجّل فيليبي تشافيز، وأريون إبراهيموفيتش، ولويس دياز، والوافد الجديد ناثانيال براون أهداف بايرن ميونخ. ويوم السبت، يحل بايرن ضيفًا على بوروسيا دورتموند في كأس السوبر.

وقبل أكثر من عام في كأس العالم للأندية، تعرض موسيالا لكسر في الشظية وضرر بالغ في مفصل الكاحل. وعاد إلى الملاعب في يناير لكنه لم يستعد بعد مستواه القديم منذ ذلك الحين. وبعد كأس العالم المخيب مباشرة، خضع لعملية إزالة صفيحة معدنية من قدمه اليسرى.