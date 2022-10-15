إعلامي نصراوي: الهلال المرشح الأول للتتويج بالدوري وآسيا

من الأقرب للتتويج بالدوري السعودي؟

يرى الإعلامي الرياضي المنتمي إلى نادي النصر سعود الصرامي، أن الهلال هو المرشح الأول للتتويج ببطولتي الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا.

لماذا يرى الصرامي الهلال الأقرب للتتويج بالبطولات؟

وقال الصرامي خلال تصريحات لبرنامج "MBC في أسبوع": "الهلال هو المرشح المفضل في كل مسابقات الدوري، والدليل أنه حقق على البطولة 3 مرات متتالية، وفي الموسم الماضي لم يتوقع أحد أن يتوج باللقب ولكنه حققه في النهاية رغم فارق النقاط مع الاتحاد".

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الإعلامي النصراوي تابع: "عندما أتكلم أقول تصريحاتي كصحفي رياضي دون أي انتماء، والهلال حقق الدوري 3 مرات وبطل كأس آسيا وشارك في كأس العالم وحقق كل البطولات وفي النهاية أقول عليه فريق جيد، سيكون تصريحي غير صحيح".

واختتم سعود الصرامي تصريحاته قائلًا: "لذلك أقولها مرة أخرى، الهلال هو المرشح الأقرب للتتويج ببطولتي الدوري السعودي وأيضًا دوري أبطال آسيا".

هجوم قوي ضد سعود الصرامي بسبب تصريحاته

وواجه سعود الصرامي سيل من الانتقادات خلال الفترة الماضية، بسبب تصريحاته التي يهاجم فيها بشكل دائم نادي النصر ولاعبيه.

وأثار الصرامي الجدل الأيام الماضية، بعدما حضر في مباراة النصر الأخيرة أمام العدالة، حيث تواجد في مدرج بمفرده بعيدًا عن الجمهور.

وحقق النصر الفوز على نظيره العدالة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة السابعة ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

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