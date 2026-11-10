إعلامي سعودي يفجرها: سالم الدوسري لن يجدد مع الهلال ولا أستبعد انتقاله إلى النصر لسبب عائلي!

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أسرته نصراوية..

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يمر سالم الدوسري، قائد نادي الهلال والمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بأحد أكثر المنعطفات حساسية في مسيرته الكروية؛ فبينما تتصاعد الأنباء حول تفكيره الجدي في وضع حد لمشواره الدولي مع "الأخضر"، فجّر الإعلامي الرياضي سعود الصرامي مفاجأة من العيار الثقيل تتعلق بمستقبل اللاعب مع ناديه، متوقعاً رحيله بنهاية عقده وعدم استبعاد انتقاله إلى الغريم التقليدي نادي النصر.

"خطاب شكر" من الهلال.. ودخول الفترة الحرة

كشف الصرامي، في تصريحات تلفزيونية، عن كواليس ملف التجديد داخل القلعة الزرقاء، مشيراً إلى أن هناك ثلاثة عقود رئيسية تنتهي في شهر يوليو 2027 (وتدخل الفترة الحرة في يناير المقبل)، وهي عقود حسان تمبكتي، ومحمد كنو، وسالم الدوسري.

وأوضح الصرامي أن إدارة الهلال ستحسم تجديد عقد المدافع حسان تمبكتي في أي لحظة نظراً لصغر سنه وحاجة الفريق لخدماته، بينما يختلف الوضع تماماً بالنسبة للثنائي الآخر، قائلاً: "إدارة الهلال لم تفتح ملف التجديد مع سالم الدوسري حتى الآن، وأتوقع مع نهاية عقده أن يُوجَّه له خطاب شكر هو ومحمد كنو لتقدمهما في السن، ليبحث كل منهما عن وجهته المقبلة، حيث قد يستغل كنو الفرصة للتوقيع مع القادسية".

جذور نصراوية وتجربة سابقة مع صالح المطلق!

وذهب الصرامي إلى أبعد من ذلك، فاتحاً الباب أمام سيناريو انتقال قائد الهلال إلى صفوف النصر في صيف 2027، مستنداً إلى خلفيات تاريخية وعائلية تخص اللاعب.

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وقال الصرامي: "كنت قد أكدت قبل ستة أشهر أنه لو استمر المدرب جورجي جيسوس مع النصر لضم سالم الدوسري حتماً، وحتى بعد رحيل جيسوس لا أستبعد انتقال سالم إلى النصر. إذا عدنا للماضي، وبشهادة الكابتن صالح المطلق، نجم النصر السابق، فإنه حينما كان مشرفاً على القطاعات السنية في نادي النصر، تدرب سالم الدوسري معه هناك، كما أن والد اللاعب وأسرته في الأساس يميلون لتشجيع النصر".

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وعن دوافع الدوسري لقبول هذه الخطوة، أضاف: "الوضع المادي الذي يعيشه سالم الدوسري في عام 2026 يختلف جذرياً عما كان عليه في 2010؛ هناك فروقات هائلة. اللاعب اليوم سيبحث عن الاستمرار في الملاعب، وحين يجد أن ناديه سمح له بالخروج ولم يجدد عقده، فمن الطبيعي أن يرحب بالتوقيع لنادٍ جماهيري كبير يضم نجوماً عالميين، ولذلك لا أستبعد حدوث مثل هذه الصفقات المدوية في صيف 2027".

جدل العمر.. ومقارنة بالحمدان ورونالدو

ورداً على التساؤلات حول جدوى تعاقد النصر مع لاعب يبلغ من العمر 34 عاماً، والاتهامات بأن الهلال لا يفرط في لاعبيه إلا بعد استهلاكهم بدنياً وفنياً، دافع الصرامي عن وجهة نظره بلغة الأرقام والوقائع الحديثة بين الناديين.

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وأشار الصرامي إلى أن عامل السن لم يعد عائقاً في ظل وجود كريستيانو رونالدو (42 عاماً)، وساديو ماني (36 عاماً)، وعبد الله الخيبري (33 عاماً) في قائمة النصر الحالية.

واستشهد الصرامي بتجربة المهاجم عبد الله الحمدان، قائلاً: "في السابق كان يُقال إن اللاعب لا يخرج بين الناديين إلا على عكازات، لكن الواقع تغير؛ الهلال ضم علي لاجامي من النصر في قمة عطائه وتعاون النصراويون في المدة المتبقية من عقده، وفي المقابل تعاقد النصر مع عبد الله الحمدان رغم شكوى الهلال، واليوم يحتفل النصراويون بمردوده الإيجابي وقدرته على التسجيل، لدرجة أن رونالدو بنفسه منحه جائزة أفضل لاعب في مباراة الفيحاء".

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أزمة مزدوجة.. استبعاد دولي وتفكير في الاعتزال

تأتي هذه التكهنات حول مستقبل الدوسري مع الهلال في وقت يعيش فيه اللاعب ضغوطات كبيرة على الصعيد الدولي؛ إذ شهدت قائمة المنتخب السعودي لمعسكر الدوحة الحالي استبعاده بقرار فني من المدرب اليوناني جيورجوس دونيس، لعدم مطابقته لمعايير الاستدعاء المبنية على دقائق اللعب والجاهزية الفنية، وليس بداعي الإصابة.

وكانت مصادر برنامج "المنتصف" قد كشفت مؤخراً أن الدوسري يدرس بجدية إعلان اعتزاله الدولي والاكتفاء بما قدمه مع "الأخضر" بعد مشاركته في ثلاث نسخ لكأس العالم (2018، 2022، 2026)، حيث يربط قراره النهائي باجتماع حاسم مع دونيس وإدارة المنتخب لمعرفة دوره في بطولة كأس آسيا 2027.

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وهو التوجه الذي أيده نجم الكرة السعودية السابق خالد قهوجي، الذي أشار إلى أن الضغوط الكبيرة التي تعرض لها اللاعب بسبب إهدار ركلات الجزاء وتراجع مستواه بعد الإصابة، تجعل من قرار اعتزاله الدولي خياراً مناسباً في هذا التوقيت للتفرغ وتوجيه تركيزه بالكامل نحو ناديه، قبل أن تأتي تصريحات الصرامي لتضع مستقبله مع الهلال نفسه على المحك.