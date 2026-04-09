وجّه رينيه فان دير خيب وفالنتاين دريسن، مساء الخميس في حلقة برنامج Vandaag Inside، انتقادات لملابس آرنه سلوت بعد نهاية مباراة دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وليفربول. ووفقًا لفان دير خيب، بدا سلوت كأنه مدرّس سباحة.

يبدأ دريسن قصته قائلًا: «رأيته بهذا التيشيرت بعد المباراة. هذا ليس جيدًا. إنه مدرب ليفربول!»

ويتدخل فان دير خيب، الضيف الدائم على الطاولة، قائلًا: «كان واقفًا وكأنه مدرّس سباحة!» ويتابع رئيس تحرير كرة القدم: «في مباراته الأولى مع فينورد، خارج الديار أمام فيليم الثاني، كان أيضًا يرتدي تيشيرتًا».

«وفي المؤتمر الصحفي التالي كنت هناك، وبناءً على نصيحة زوجتي قلت إن هذا لا يجوز. مدرب فينورد لا يمكنه الوقوف على خط التماس مرتديًا قميصًا من زيمان».

«لذا بعد ذلك لم يرتدِ تيشيرتًا مرة أخرى. والآن عاد ليرتدي هذا التيشيرت. لقد ضلّ الطريق تمامًا. مدرب ليفربول لا يمكنه أن يقف مرتديًا تيشيرتًا من زيمان»، يختم حديثه.