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اعترف هانزي فليك، مدرب برشلونة، بأنه قد يُضطر إلى إعادة النظر في ترتيب منفذي ركلات الجزاء في فريقه بعد إهدار لافت في الدوري الإسباني. ورغم أن برشلونة حصد النقاط الثلاث في النهاية، فإن الفرصة الضائعة من علامة الجزاء أشعلت الجدل حول من يجب أن يتصدر الترتيب بين لامين يامال ورافينيا.

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يامال يهدر ركلة جزاء في مواجهة مثيرة وفوضوية على ملعب كامب نو

عاش برشلونة بداية كارثية على ملعب كامب نو يوم الأحد، بعدما سجل الدوليان الكنديان تاجون بوكانان وتاني أولواسيي في غضون سبع دقائق ليمنحا فياريال التقدم بهدفين. وصنع حامل لقب الدوري الإسباني الكثير من الفرص ردًا على ذلك، لكنه فشل في استغلال ركلة الجزاء التي حصل عليها لامين يامال في الشوط الأول.

وتقدم ابن الـ19 عامًا لتنفيذها بنفسه، لكنه سدد كرته بعيدًا عن المرمى. وكان هذا الخطأ المكلف ثالث ركلة جزاء يهدرها يامال مع ناديه في عام 2026، ما أثار على الفور تساؤلات حول سبب تجاوز رافينيا في تحمّل هذه المسؤولية.

فليك يعترف: مسؤولية ركلات الجزاء قد تنتقل إلى رافينيا

وفي حديثه إلى الصحفيين بعد صافرة النهاية، كشف فليك أن لاعبيه هم من يقررون حاليًا منفذ ركلات الجزاء داخل الملعب. لكن المدرب الألماني ألمح إلى أنه قد يتدخل ويُسند المهمة إلى رافينيا بعد الإهدار الأخير ليامال.

«يُحسم الأمر داخل الملعب. ربما يتعين عليّ التفكير في تغيير ذلك، لست متأكدًا»، هكذا صرّح فليك للصحفيين بعد المباراة. «سأتحدث مع [رافينيا ويامال] لنرى كيف سندير الأمر مستقبلًا. كلاهما قادر على تسجيل ركلات الجزاء، لكن علينا أن نفكر في الطريقة التي نريد بها إدارة ذلك في المستقبل».

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انتفاضة الشوط الثاني تحافظ على أفضلية برشلونة في الدوري الإسباني

ورغم إحباط الشوط الأول، عاد برشلونة بقوة بعد الاستراحة بتسجيل ثلاثة أهداف في 10 دقائق مدمرة ليحقق الفوز 3-2. ورفع هذا الانتصار رصيد الفريق إلى 12 فوزًا في 13 مباراة بالدوري الإسباني هذا الموسم، ليستعيد فارق النقاط الثلاث الذي يفصله عن ريال مدريد في الصدارة.

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وفي تعليقه على هذا التحول الدراماتيكي، أشار فليك إلى التراخي في البداية قبل أن يشيد بالانضباط التكتيكي لفريقه بعد الاستراحة.

«عندما تنظر إلى الدقائق العشر الأولى، لم نبدأ بشكل جيد»، هكذا أوضح. «استغرقنا وقتًا طويلًا مع الكرة، وارتكبنا خطأين فسجلوا هدفين.

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وختم: «كانت ردة الفعل لا تُصدق. أعتقد أن الأداء كان رائعًا في الشوط الأول أيضًا. في الشوط الأول صنعنا الكثير من الفرص، وكانت الفرصة الكبيرة ركلة الجزاء. وفي الشوط الثاني، نظرنا إلى ما نريد تحسينه: تنظيم أفضل، وتنظيم واضح. إذا لعبنا بهذه الطريقة، يصاب المنافس بالإرهاق. سجلنا، على ما أعتقد، ثلاثة أهداف في 10 دقائق، كان ذلك مذهلًا».

رحلة إلى باكو في دوري أبطال أوروبا بانتظار برشلونة المتألق

لا يملك برشلونة متسعًا من الوقت للتوقف عند معضلة ركلات الجزاء، إذ يتحول تركيزه فورًا إلى المنافسات الأوروبية. ويخوض رجال فليك رحلة طويلة وشاقة إلى باكو لمواجهة صباح في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

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ومع الزخم المحلي القوي الذي يحمله الفريق إلى منتصف الأسبوع، يجد فليك نفسه أمام وقت ضيق لحسم ترتيب منفذي ركلات الجزاء بين يامال ورافينيا قبل استئناف المنافسات القارية.