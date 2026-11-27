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أين سيلعب ماورو إيكاردي في محطته المقبلة؟ سؤال تطرحه الجماهير الإيطالية في ظل التقارير المتكررة التي تربط مهاجم جلطة سراي السابق بالعودة إلى الدوري الإيطالي في صفقة انتقال حر.

وربطت التقارير اللاعب بأندية كومو وميلان ويوفنتوس ونابولي، بل وحتى إنتر، في أعقاب تصريحاته. لكن وفقًا لصحيفة بيلد الألمانية، قد لا تكون إيطاليا الوجهة المقبلة لقائد إنتر السابق. ففي الأيام الأخيرة، حظي باهتمام من بايرن ميونخ.

يبقى إيكاردي بلا نادٍ منذ انتهاء عقده مع جلطة سراي في مطلع يوليو، بعدما فشل الطرفان في الاتفاق على تجديد طال انتظاره. وفي ذلك الوقت، كان الأرجنتيني يرغب في عقد لعدة سنوات بقيمة تقترب من الأجر الذي كان يتقاضاه بموجب عقده السابق، والذي تجاوز 10 ملايين يورو.

تسببت عدة إصابات في نقص الخيارات الهجومية لدى بايرن ميونخ، ويثير الغياب الطويل لهاري كين قلقًا خاصًا قبل انطلاق عام 2027. وبدأ النادي البحث عن رأس حربة قادر على تعويض الإنجليزي خلال غيابه، والجلوس على مقاعد البدلاء عند عودته، مع امتلاكه خبرة دولية مثبتة. وإيكاردي يستوفي هذه الشروط.

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جدد إيكاردي تأكيده للصحافة أنه عرض نفسه على إنتر، حتى لو كان المهاجم الخامس في الفريق. لكن إنتر لا يسعى حاليًا إلى ضم هداف جديد إلى صفوفه. أما ميلان فيتجه نحو لاعبين أصغر سنًا بكثير، في حين تراود يوفنتوس شكوك حول مدى انسجامه مع لوتشيانو سباليتي. ولن يمانع أليجري ضمه إلى نابولي ليكون بديلًا لهويلوند. ومع ذلك، قد يكون كومو الوجهة الأكثر واقعية، إذ إن إصابة كين جاءت أخطر من المتوقع، وسيحتاج النادي إلى التعاقد مع بديل لدوفيكاس.