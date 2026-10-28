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Christian Guininعلي سمير
ترجمه

الأطباء يكتشفون إصابة جديدة لفينسنت كومباني بعد سقوطه في تدريبات بايرن ميونخ

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مرحلة صحية صعبة يعيشها المدرب البلجيكي

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يبدو أن فينسنت كومباني قد تعرّض لإصابة أخرى نتيجة انهياره في مركز تدريبات بايرن ميونخ، وهي الواقعة التي تسببت في حالة من الذكر لدى مشجعي الفريق.

وبحسب ما كشفت عنه أولاً شبكة tz، ولاحقاً صحيفة Bild، فإن مدرب الفريق البافاري تعرض أيضاً لخلع في كتفه عندما سقط على الأرض.

وبينما كان يتابع تدريبات الفريق الثاني في مقر تدريبات بايرن ميونخ بشارع زابينر شتراسه يوم الجمعة الماضي، انهار كومباني لأسباب لا تزال مجهولة.

ونُقل صاحب الأربعين عاماً إلى المستشفى على الفور، ولا يزال يتلقى العلاج ويخضع للفحوصات. ولم يتوصل الأطباء بعد إلى تشخيص دقيق، لكن بايرن ميونخ أكد بالفعل أنه لا داعي للقلق بشأن حالته الصحية.

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وقال المدرب المساعد آرون دانكس، الذي يحل محل كومباني، في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الكأس أمام ماجدبورج: "زرت فينسنت في المستشفى أمس. معنوياته مرتفعة. يبدو أنه يتحسن يوماً بعد يوم. هذا أمر إيجابي للغاية".

FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-ARSENALGetty Images

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28 أكتوبر 2026

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لماذا انهار فينسنت كومباني؟

في يوم انهياره، اشتكى كومباني من صداع شديد، وفقاً للتقرير. وخضع منذ ذلك الحين لفحوصات عصبية موسعة.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، يركز الأطباء حالياً على مشكلة متعلقة بالرأس أثناء عملهم للتوصل إلى تشخيص. وقد استبعدت الفحوصات بسرعة الإصابة بجلطة دماغية أو نوبة قلبية.

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وفي الأيام التي سبقت انهياره، كان كومباني يعاني أيضاً من عدوى فيروسية. ونتيجة لذلك، غاب عن الحصة التدريبية الأخيرة والمؤتمر الصحفي قبل مباراة دوري أبطال أوروبا أمام أرسنال (2-2)، من بين أمور أخرى.

ولا تزال المدة التي سيغيب فيها صاحب الأربعين عاماً غير واضحة. وبحسب بيلد، فقد استُبعدت عودته لمباريات دورتموند (31 أكتوبر)، وأتلتيكو مدريد خارج الديار (3 نوفمبر)، وماينتس (7 نوفمبر). وقد يتمكن كومباني من العودة بعد التوقف الدولي في نوفمبر.

رحلتي مع الكرة بدأت من السابعة، ولكن كل شيء اختلف في ٢٠٠١ عندما شاهدت آرسنال للمرة الأولى.

حب من أول نظرة امتد من تلك اللحظة وحتى وقتنا هذا ولن يتوقف أبدًا، كرة سريعة غير مألوفة مختلفة عن الجميع، لم أعرف وقتها أي شيء عن خطط اللعب والمدارس التكتيكية، أحببت كرة أرسين فينجر بالفطرة، وكلما زاد استيعابي لفنون اللعبة تعزز إعجابي وتعلقي بآرسنال.

هنري هو اللاعب المفضل لي ولأغلب مشجعي آرسنال، لكن لقطة دينيس بيركامب وهدفه الذهبي مع هولندا في الأرجنتين بكأس العالم ٩٨ جعلت له مكانة خاصة لدي بجانب مجموعة أخرى ليس لها علاقة بالنادي اللندني، يتقدمهم فرانشيسكو توتي ورونالدينيو وبابلو أيمار وسيسك فابريجاس "قبل أن يلعب لبرشلونة وتشيلسي".

آرسنال ليس الأكثر فوزًا وحصولًا على الألقاب "ولا يمتلك دوري أبطال أوروبا"، ولكنه حالة خاصة غير تقليدية، وهذا ما أحاول اتباعه بكتاباتي عن كرة القدم.

بدأت رحلتي بممارسة اللعبة في نادي مغمور بمصر، لم أستطع المواصلة، لذلك قررت تغيير الخطة ودراسة الصحافة حتى يرتبط عملي بالرياضة وكرة القدم بالتحديد.

أعمل في مجال الصحافة منذ ٢٠١١، الرحلة طويلة وشهدت تغطية لكافة الأحداث مثل كأس العالم واليورو وأمم إفريقيا وغيرها، ولا تزال القصة مستمرة في النسخة العربية من موقع جول.

التشكيل المثالي بالنسبة لي لمن عاصرتهم بعيدًا عن المشاعر "لا يوجد مكان لهنري وبيركامب"..

حارس مرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: روبرتو كارلوس - باولو مالديني - فيرجيل فان دايك - فيليب لام

خط الوسط : باتريك فييرا - زين الدين زيدان - رونالدينيو

هجوم : كريستيانو رونالدو - رونالدو الظاهرة - ليونيل ميسي

بالنظر إلى نجومي المفضلين وطبيعتهم الإبداعية، يمكن التخمين بسهولة طريقتي المفضلة في الكتابة.

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