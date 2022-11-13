إصابة خطيرة تُهدد مشاركة حارس مرمى بولندا في كأس العالم

بولندا موجودة في مجموعة السعودية في كأس العالم 2022

تعرض بارتلومي دراجوفسكي حارس مرمى سبيتزيا لإصابة خطيرة خلال مباراة فريقه في الدوري الإيطالي أمام هيلاس فيرونا اليوم الأحد ضمن الجولة الـ15 من البطولة والأخيرة قبل التوقف بسبب انطلاق كأس العالم 2022 في قطر.

صاحب الـ25 عامًا الذي جاء اسمه ضمن قائمة بولندا لكأس العالم أثار حزن الجميع وحظي بدعم كبير من الجمهور المتواجد في ملعب بينتيجوديو حين غادر الملعب قبل نهاية الشوط الأول بدقائق بعد تعرضه لإصابة بدت بالغة جدًا في الكاحل إثر احتكاك مع مهاجم فيرونا كيفين لازانيا.

الصور التي نقلتها الكاميرات لإصابة دراجوفسكي تُرجح بقوة غيابه عن كأس العالم قطر 2022، والذي سينطلق في الـ20 من نوفمبر الجاري بمواجهة قطر مع الإكوادور.

تشيسلاف ميشنيفيتش المدير الفني لمنتخب بولندا كان قد أعلن اختيار دراجوفسكي بجانب لوكاس سكوروبسكي وفويتشيك تشيزني حارسي مرمى بولونيا ويوفنتوس على الترتيب لحماية عرين زملاء روبرت ليفاندوفسكي في الملاعب القطرية، لكن يبدو أنه سيختار حارسًا جديدًا بدلًا من لاعب سبيتزيا.

دراجوفسكي لم يلعب سوى مباراتين مع منتخب بولندا الأول، الأولى كانت ودية أمام فنلندا في أكتوبر 2020 وانتهت بفوز بولندا 5-1، والثانية تلقى فيها 6 أهداف كاملة حين هزم مع فريقه أمام بلجيكا 6-1 في دوري الأمم الأوروبية في يونيو الماضي.

يُشار إلى أن المنتخب البولندي وقع في المجموعة الثالثة بجانب السعودية والأرجنتين والمكسيك، وسيُواجه الأخضر في ثاني جولات دور المجموعات وتحديدًا في الـ26 من نوفمبر الجاري على استاد المدينة التعليمية.