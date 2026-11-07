مدة الغياب ليست قصيرة .. الكشف عن تفاصيل جديدة "غير سارة" حول إصابة نجم الأهلي!

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أنباء صادمة لفريق المدرب مارينو بوسيتش

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ضربة قوية تلقاها فريق الأهلي السعودي، بعدما تم الكشف عن المدة التي سيغيبها نجم الفريق إدوارد سبيرتسيان، وسط تنسيق بين الجهاز الطبي للراقي والمنتخب الأرميني حول الطريقة الأنسب لعودته.

وكان سبيرتسيان قد تعرض لإصابة في العضلة الضامة خلال مباراة الفريق أمام السد في دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي تعادل فيها الفريق سلبيًا مع نظيره القطري يوم 2 نوفمبر الجاري.

بيان رسمي من الأهلي

حساب الراقي نشر أمس، الجمعة، بيانًا رسميًا تضمن رسائل من الثلاثي المصاب نايف مسعود وزكريا هوساوي وصالح أبو الشامات، من أجل طمأنة الجماهير حول رحلة تعافي كل منهم واقترابهم من العودة للملاعب.

وفي سياق آخر، قال الأهلي إن سبيرتسيان سيستكمل برنامجه العلاجي مع النادي، دون الحديث عن المدة التي سيغيبها الأرميني عن الملاعب.

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تفاصيل جديدة

الإعلامي السعودي بتال القوس، استعرض ما كشفت عنه شبكة "نيوز إيه أم" الأرمينية بخصوص إصابة سبيرتسيان، حيث قال:"الإصابة التي تعرض لها لاعب الأهلي، تستلزم فترة علاج وتأهيل تصل إلى 4 أسابيع".

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وأضاف:"الإصابة تسببت في غيابه عن قائمة بلاده أرمينيا، في مباراتي المنتخب القادمتين أمام قبرص ولاتفيا في دوري الأمم الأوروبية، والأهلي أعلن أن اللاعب يستكمل حاليًا برنامجه العلاجي تمهيدًا للعودة".

ضربة قوية

سبيرتسيان يعتبر من أهم اللاعبين في الأهلي خلال الموسم الجاري، حيث انضم للراقي قادمًا من كراسنودار الروسي الصيف الماضي مقابل 21.90 مليون يورو، وأصبح عنصرًا أساسيًا بفريق المدرب مارينو بوسيتش.

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ونجح صانع الألعاب الأرميني البالغ من العمر 26 سنة، في تسجيل 3 أهداف وصناعة 7 في 17 مباراة لعبها مع الأهلي في كل البطولات حتى الآن.

وسيكون على الأهلي التعامل جيدًا مع فترة غيابه التي ربما تمتد إلى شهر، حيث يقبع الفريق بالمركز السادس بجدول ترتيب دوري روشن بـ21 نقطة، ويتواجد بنفس المركز في ترتيب المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا للنخبة، وسط شكوك حول مصير المدرب مارينو بوسيتش بسبب اهتزاز النتائج.