وكأن مصائبه لا تكفيه .. إصابة نجم الأهلي بـ"النيران الصديقة" خلال مواجهة السد!

إصابة في أول ثماني دقائق من الديربي الخليجي!
بينما ظن الأهلي السعودي أنه سيصالح جماهيره من خلال مواجهة السد القطري، تلقى ضربة قوية في الربع ساعة الأولى من اللقاء بإصابة أهم لاعب في صفوفه؛ الفرنسي فالنتين أتانجانا!
ما القصة؟
الراقي تلقى قبل أيام قليلة هزيمة ثقيلة أما الشباب (1-6)، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي 2026-27.
وحاليًا يخوض أول مواجهة بعد الهزيمة المحلية الثقيلة، حيث يحل ضيفًا على السد القطري، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27.
لكن المدرب مارينو بوسيتش اضطر لاستبدال أتانجانا في الدقيقة 18، للدفع بزياد الجهني.
إصابة أتانجانا
إصابة لاعب الوسط الفرنسي حدثت في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول، وقتما نظم الزعيم القطري هجمة على مرمى الحارس السنغالي إدوارد ميندي.
البداية كانت بتمريرة خاطئة من المدافع البرازيلي روجر إيبانيز إلى وسط الملعب، قطعها لاعبو السد، قبل أن تصل الكرة للمهاجم روبرتو فيرمينو الذي انطلق إلى حدود منطقة جزاء الأهلي.. هنا تدخل لقطع الكرة الثنائي محمد بكر وأتانجانا سويًا، ليصطدم الأخير في ساق الأول، ويسقط متألمًا.
الجهاز الطبي للراقي تدخل لعلاج أتانجانا على أرض الملعب، وقد نجحت مهمته لمدة عشر دقائق فقط تقريبًا ثم سقط بعدها الفرنسي معلنًا استسلامه وعدم قدرته على خوض اللقاء.
ولم يتضح حتى الآن حجم إصابة أتانجانا، في انتظار بيان الأهلي بعد الفحوصات الطبية.
قائمة غيابات الأهلي
المدرب مارينو بوسيتش كان قد تنفس الصعداء مؤخرًا بعد عودة عدد من المصابين، على رأسهم الحارس إدوارد ميندي وجالينو وغيرهما، لكن إصابة أتانجانا – إن طالت مدة غيابه – ستسبب صداعًا جديدًا.
مستشفى الراقي يضم حاليًا الثنائي زكريا هوساوي، الذي يعاني من إصابة جزئية في الرباط الصليبي، بجانب صالح أبوالشامات متأثرًا بإصابة في الكتف.
لأنني شخص يعشق الكتابة، ويعبر بها عن مشاعره أكثر من أي شيء آخر، اخترت هذا الطريق لأكتب عن إحدى المجالات التي أعشقها .. الرياضة وبالتحديد كرة القدم!
كلية الألسن؟ مجال الترجمة؟ .. لا! هذا سيقودني إلى ترجمة نصوص كُتّاب آخرين، أما أنا فأريد التعبير عما أراه أنا شخصيًا .. فابتعدت عن مجال دراستي، واتجهت إلى الصحافة الرياضية في أواخر عام 2015.
بدأت رحلتي مع "جول" في 2017، حيث أصبحت متخصصة في كتابة التحليلات التكتيكية، مقالات الرأي والتقارير المتنوعة الخاصة بالدوري السعودي بجانب التغطية الخبرية بالطبع، بعد فترة من العمل في الدوري المصري.
ومع اكتساب خبرات أكثر انضمت الدوريات الأوروبية لتغطيتي الصحفية، ووسط كل ذلك أخذت "الرياضات الشهيدة" حيزًا من كتاباتي، لكنها لم تستمر طويلًا بحكم أن الساحرة المستديرة هي الرياضة الأكثر جماهيرية، وهي شغفي الأول في الأساس.
وعن بدايتي كمشجعة، فكانت منذ كأس أمم أفريقيا مصر 2006، حيث كنت أشارك أبي متابعة مباريات مختلف المنتخبات، ومن بعده المشاركة التاريخية للأهلي في كأس العالم للأندية 2006، ثم استمر الشغف ليومنا هذا.
أما عن الفرق التي أشجعها، فهي الأهلي في مصر، الاتحاد في السعودية، وأميل لريال مدريد في أوروبا.
وبشأن اللحظات التي لا تنسى بالنسبة لي .. المشترك بين أغلبها أن أبطالها محمد أبوتريكة وعام 2006، سواء لجزائيته الأخيرة في شباك كوت ديفوار في نهائي كأس أفريقيا، أو هدفه القاتل في الصفاقسي بدوري الأبطال، وثنائيته في كلوب أمريكا التي قادت الأهلي لحصد برونزية المونديال.
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كذلك لا أنسى هدف سالم الدوسري في الفوز التاريخي للمنتخب السعودي أمام نظيره الأرجنتيني في كأس العالم 2022، أيضًا لحظة تتويج الاتحاد بطلًا للدوري السعودي 2023 بعد غياب 14 عامًا.
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