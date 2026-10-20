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Mart van Mourikعلي سمير
ترجمه

"لدينا ما يكفي للحديث عنهم ولكن ليس الآن" .. لابورتا يتوعد ريال مدريد بعد الجدل التحكيمي أمام إشبيلية

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مواجهة منتظرة للفريق الكتالوني

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عاد جوان لابورتا يوم الثلاثاء في باريس ليتحدث مجددًا عن ريال مدريد. رئيس برشلونة لا يريد بعد الإدلاء بأي تعليقات حول الجدل التحكيمي المحيط بالفريق المدريدي، لكنه أعلن أنه سيغيّر ذلك قريبًا.

تحدث لابورتا إلى وسائل الإعلام الحاضرة وهو في طريقه إلى غداء الإدارة التقليدي الذي يسبق مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة. وسُئل الرئيس عن المباراة التي خاضها ريال مدريد على أرضه ضد إشبيلية (4-1)، والتي أثارت جدلًا واسعًا.

وأجاب لابورتا: "إذا سمحتم لي، سنتحدث عن مدريد اعتبارًا من الغد. فهناك ما يكفي ليُقال عن ذلك." وبحسب وسائل الإعلام الإسبانية، يلمّح الرئيس بهذه الكلمات الأخيرة إلى أنه يريد الخوض بتوسع أكبر في الأحداث المثيرة للجدل التي شهدها سانتياجو برنابيو.

شهدت مباراة ريال مدريد وإشبيلية عدة نقاشات تحكيمية. فبحسب إشبيلية، أفلت أردا جولر من بطاقة حمراء بعد ضربة بالمرفق في اتجاه بيكي فيرنانديز. كما احتج الضيوف بسبب مخالفة محتملة ارتكبها إبراهيما كوناتي على روبي أوري قبل هدف كيليان مبابي.

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ولكن لابورتا أراد يوم الثلاثاء أن يبقي التركيز بالكامل على دوري أبطال أوروبا. وقال عن المواجهة مع باريس سان جيرمان: "القضية الأهم هي دائمًا المباراة التالية مباشرة. يوم الثلاثاء نخوض أفضل مواجهة ممكنة حاليًا في أوروبا، بين الفريقين اللذين يقدمان أفضل كرة قدم."

المباريات التالية
سان جيرمان

سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا

20 أكتوبر 2026

برشلونة

برشلونة

وليست هذه المرة الأولى هذا الأسبوع التي يتحدث فيها لابورتا عن ريال مدريد. ففي مقابلة مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية، قال يوم الاثنين إن العلاقة بين القوتين الإسبانيتين الكبيرتين قد اختفت تمامًا. "لم تعد هناك علاقة. بل أقول إن الأمر أصبح مواجهة."

وتشكّل القضية القضائية المتعلقة بمدفوعات برشلونة إلى المسؤول التحكيمي السابق خوسيه ماريا نيجريرا نقطة تحول مهمة في ذلك. وزعم لابورتا: "إنهم يحاولون من خلال قضية نيجريرا تشتيت الانتباه، لكن لا شيء هناك. لقد فقدوا كل مصداقيتهم. أعتقد أنهم ارتكبوا خطأً، وهم الآن يدفعون ثمنه."

رحلتي مع الكرة بدأت من السابعة، ولكن كل شيء اختلف في ٢٠٠١ عندما شاهدت آرسنال للمرة الأولى.

حب من أول نظرة امتد من تلك اللحظة وحتى وقتنا هذا ولن يتوقف أبدًا، كرة سريعة غير مألوفة مختلفة عن الجميع، لم أعرف وقتها أي شيء عن خطط اللعب والمدارس التكتيكية، أحببت كرة أرسين فينجر بالفطرة، وكلما زاد استيعابي لفنون اللعبة تعزز إعجابي وتعلقي بآرسنال.

هنري هو اللاعب المفضل لي ولأغلب مشجعي آرسنال، لكن لقطة دينيس بيركامب وهدفه الذهبي مع هولندا في الأرجنتين بكأس العالم ٩٨ جعلت له مكانة خاصة لدي بجانب مجموعة أخرى ليس لها علاقة بالنادي اللندني، يتقدمهم فرانشيسكو توتي ورونالدينيو وبابلو أيمار وسيسك فابريجاس "قبل أن يلعب لبرشلونة وتشيلسي".

آرسنال ليس الأكثر فوزًا وحصولًا على الألقاب "ولا يمتلك دوري أبطال أوروبا"، ولكنه حالة خاصة غير تقليدية، وهذا ما أحاول اتباعه بكتاباتي عن كرة القدم.

بدأت رحلتي بممارسة اللعبة في نادي مغمور بمصر، لم أستطع المواصلة، لذلك قررت تغيير الخطة ودراسة الصحافة حتى يرتبط عملي بالرياضة وكرة القدم بالتحديد.

أعمل في مجال الصحافة منذ ٢٠١١، الرحلة طويلة وشهدت تغطية لكافة الأحداث مثل كأس العالم واليورو وأمم إفريقيا وغيرها، ولا تزال القصة مستمرة في النسخة العربية من موقع جول.

التشكيل المثالي بالنسبة لي لمن عاصرتهم بعيدًا عن المشاعر "لا يوجد مكان لهنري وبيركامب"..

حارس مرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: روبرتو كارلوس - باولو مالديني - فيرجيل فان دايك - فيليب لام

خط الوسط : باتريك فييرا - زين الدين زيدان - رونالدينيو

هجوم : كريستيانو رونالدو - رونالدو الظاهرة - ليونيل ميسي

بالنظر إلى نجومي المفضلين وطبيعتهم الإبداعية، يمكن التخمين بسهولة طريقتي المفضلة في الكتابة.

من الطبيعي ألا تعجبك جميع آرائي ولكنها ربما تجذب اهتمامك