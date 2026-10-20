"لدينا ما يكفي للحديث عنهم ولكن ليس الآن" .. لابورتا يتوعد ريال مدريد بعد الجدل التحكيمي أمام إشبيلية

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مواجهة منتظرة للفريق الكتالوني

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عاد جوان لابورتا يوم الثلاثاء في باريس ليتحدث مجددًا عن ريال مدريد. رئيس برشلونة لا يريد بعد الإدلاء بأي تعليقات حول الجدل التحكيمي المحيط بالفريق المدريدي، لكنه أعلن أنه سيغيّر ذلك قريبًا.

تحدث لابورتا إلى وسائل الإعلام الحاضرة وهو في طريقه إلى غداء الإدارة التقليدي الذي يسبق مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة. وسُئل الرئيس عن المباراة التي خاضها ريال مدريد على أرضه ضد إشبيلية (4-1)، والتي أثارت جدلًا واسعًا.

وأجاب لابورتا: "إذا سمحتم لي، سنتحدث عن مدريد اعتبارًا من الغد. فهناك ما يكفي ليُقال عن ذلك." وبحسب وسائل الإعلام الإسبانية، يلمّح الرئيس بهذه الكلمات الأخيرة إلى أنه يريد الخوض بتوسع أكبر في الأحداث المثيرة للجدل التي شهدها سانتياجو برنابيو.

شهدت مباراة ريال مدريد وإشبيلية عدة نقاشات تحكيمية. فبحسب إشبيلية، أفلت أردا جولر من بطاقة حمراء بعد ضربة بالمرفق في اتجاه بيكي فيرنانديز. كما احتج الضيوف بسبب مخالفة محتملة ارتكبها إبراهيما كوناتي على روبي أوري قبل هدف كيليان مبابي.

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ولكن لابورتا أراد يوم الثلاثاء أن يبقي التركيز بالكامل على دوري أبطال أوروبا. وقال عن المواجهة مع باريس سان جيرمان: "القضية الأهم هي دائمًا المباراة التالية مباشرة. يوم الثلاثاء نخوض أفضل مواجهة ممكنة حاليًا في أوروبا، بين الفريقين اللذين يقدمان أفضل كرة قدم."

المباريات التالية سان جيرمان دوري أبطال أوروبا 15:00 برشلونة شاهد

وليست هذه المرة الأولى هذا الأسبوع التي يتحدث فيها لابورتا عن ريال مدريد. ففي مقابلة مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية، قال يوم الاثنين إن العلاقة بين القوتين الإسبانيتين الكبيرتين قد اختفت تمامًا. "لم تعد هناك علاقة. بل أقول إن الأمر أصبح مواجهة."

وتشكّل القضية القضائية المتعلقة بمدفوعات برشلونة إلى المسؤول التحكيمي السابق خوسيه ماريا نيجريرا نقطة تحول مهمة في ذلك. وزعم لابورتا: "إنهم يحاولون من خلال قضية نيجريرا تشتيت الانتباه، لكن لا شيء هناك. لقد فقدوا كل مصداقيتهم. أعتقد أنهم ارتكبوا خطأً، وهم الآن يدفعون ثمنه."