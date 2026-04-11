حصد إشبيلية ثلاث نقاط بالغة الأهمية في صراع البقاء. فاز الأندلسيون على أرضهم في ملعب رامون سانشيز بيزخوان بنتيجة 2-1 على أتلتيكو مدريد، وبذلك صعدوا إلى المركز الخامس عشر، بفارق ثلاث نقاط فوق خط الهبوط.

وبفضل تقدّم بفارق لا يقل عن اثنتي عشرة نقطة على ريال بيتيس صاحب المركز الخامس، لا توجد لدى أتلتيكو، صاحب المركز الرابع في الليغا، أي مخاوف بشأن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

كما أن أتلتيكو لا يزال ينافس بقوة في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، حيث فاجأ الجميع بفوزه في مباراة الذهاب من ربع النهائي على برشلونة بنتيجة 0-2.

ويضع سيميوني كل تركيزه على تلك البطولة ونهائي كأس ملك إسبانيا، وقرر مع وضع مباراة الإياب أمام برشلونة الأسبوع المقبل في الحسبان إجراء عشرة تغييرات.

وكان قرار سيميوني بإراحة تشكيلته الأساسية خبراً رائعاً لثلاثة لاعبين من الشباب، إذ خاضوا أول ظهور لهم وكان ذلك أيضاً ضمن التشكيلة الأساسية: داني مارتينيث، رايان بلاليد وخافيير بونيار.

في الدقيقة العاشرة افتُتح التسجيل في إشبيلية. حصل أصحاب الأرض على ركلة جزاء بعد ركلة طائشة من أليكس باينا داخل منطقة الجزاء، وكان أكور آدامز من افتتح التسجيل من علامة الجزاء: 1-0.

وعاش بونيار على وجه الخصوص ظهوراً أول حالماً، إذ سجل برأسه بعد تمريرة من خوليو دياز، الذي كانت تلك مشاركته الثانية مع الفريق الأول لأتلتيكو: 1-1.

لكن فريق العاصمة لم يتمكن في النهاية من الخروج بنتيجة إيجابية، إذ سجل لاعب إيرديفيسي السابق وقائد إشبيلية نيمانيا غوديلج هدف المباراة الأخير في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول. فقد ضرب ابن بريدا كرة عرضية برأسه بقوة إلى الشباك: 2-1.