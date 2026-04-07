إشادة بلاعب من تكوين أكس: «كان أفضل لاعب وسط في ملعب أرينا يوم السبت»

لا يزال هينك سبان معجبًا براميز زروكي. فقد شاهد كاتب العمود في صحيفة «هيت بارول» اللاعب الأمستردامي وهو يلعب مرارًا في أكاديمية أياكس للشباب، لكنه استمتع مساء السبت بأدائه المتميز كقائد لخط وسط فريق توينتي.

في تقييم "سبان يمنح النقاط"، حصل زروكي على 8 درجات. ويتطلع لاعب أياكس إلى الصيف المقبل. "ستشارك الجزائر في كأس العالم، حيث يمكن لزروكي أن يعزز سمعته."

يستمتع سبان بتطوره. "لقد مر عشر سنوات منذ أن اختبر أياكس الشاب النحيل وأرسله إلى توينتي مجانًا. كان قد لعب حينها ست سنوات في أكاديمية أياكس للشباب."

"كان أفضل لاعب وسط في الملعب مساء السبت. لا يمكنك أن تقول شيئًا، لأنه فشل في فينورد وما إلى ذلك. بالمناسبة، كانت تسديدته من مسافة بعيدة في متناول الحارس بايس الذي تم التعاقد معه مؤخرًا"، كما يرى سبان.

من الناحية التعاقدية، سيعود زيروكي بعد هذا الموسم إلى فينورد، حيث يرتبط بعقد حتى منتصف عام 2027. يبدو أنه سيتم بيعه بشكل نهائي.

سجل زيروكي الهدف الأول مساء السبت في ملعب يوهان كرويف أرينا. وتمكن فريق توينتي في النهاية من الفوز على أياكس بنتيجة 1-2.

وبذلك يتفوق فريق توينتي على فريق أمستردام، الذي من شبه المؤكد أنه لن يشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.