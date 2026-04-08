انتهت المغامرة القصيرة لبيير دوموهو مع إس سي هيرينفين سريعًا. فقد تدرب البلجيكي البالغ من العمر 21 عامًا مع الفريق منذ اثنين عيد الفصح، لكنه سيتعين عليه الرحيل. ووفقًا لما أفاد به ساندر دي فريس من ليوواردر كورانت، فإنه لن يكون لائقًا بما يكفي.

روبن فيلدمان، مدرب هيرينفين، يعرف دوموهو من الفترة التي قضياها في بلجيكا. وقد كان المدرب البالغ من العمر أربعين عامًا، من بين أمور أخرى، مساعد مدرب في آر إس سي أندرلخت، وتولى تدريب فريق كلوب بروج تحت 19 عامًا.

تدرّج دوموهو في فرق الناشئين لنادي كيه آر سي جينك، وانتقل في صيف 2021، وهو في السابعة عشرة من عمره، إلى رويال أنتويرب، الذي دفع 2 مليون يورو.

لم ينجح لاعب الوسط في ترك انطباع في موسمه الأول مع أنتويرب، وخاض أربع عشرة مباراة مع النادي، قبل أن تتبع ذلك عدة إعارات.

وهكذا لعب دوموهو لصالح إس سي براغا، وكيه في أوستنده، وRWDM الذي ينشط في المستوى الثاني في بلجيكا. وفي صيف 2024 انتقل صانع الألعاب إلى العاصمة الإنجليزية ووقّع مع واتفورد.

خلال الموسم ونصف الماضيين لم يتمكن دوموهو من الحصول على وقت لعب في التشامبيونشيب. فقد لعب خلال موسم ونصف اثنتي عشرة مباراة فقط، منها مباراتان في الموسم الحالي.

في يناير 2026 فُسخ عقد دوموهو مع واتفورد وأصبح بلا نادٍ، قبل أن ينتهي به المطاف في هيرينفين. وبعد يومين فقط، استؤنفت عملية البحث عن نادٍ جديد.