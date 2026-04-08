سيرحل إسماعيل صيباري عن PSV مقابل ما لا يقل عن 60 مليون يورو. أصبح صيباري هذا الموسم النجم الأبرز في PSV ويبدو أن رحيله في الصيف بات أمرًا لا مفر منه. ويؤكد المدرب بيتر بوسز أن لاعب الوسط سيغادر PSV في الصيف المقبل مقابل ما لا يقل عن 60 مليون يورو.

ينحدر صيباري من أسرة لوالدين مغربيين، وقد وُلد في مدينة تيراسا الإسبانية، على بُعد نحو أربعين دقيقة بالسيارة من برشلونة. وفي سن السادسة انتقل مع والديه إلى بلجيكا. وهناك، مرّ صيباري عبر فرق الفئات السنية لنادي كيه آر سي جينك، وانتقل في صيف 2020 إلى PSV.

خاض لاعب الوسط الهجومي ظهوره الأول مع الفريق الأول في 1 نوفمبر 2020، وكانت تلك مشاركته الوحيدة في الدوري الهولندي ذلك الموسم. وكان صيباري عنصرًا أساسيًا مع يونغ PSV في دوري «كيوكن كامبيون ديفيزي»، وحصل في موسم 2022/23 على دقائق لعب بانتظام مع الفريق الأول.

تطور صيباري تدريجيًا ليصبح لاعبًا ثابتًا في PSV، ومع كل موسم ازدادت أهميته لتشكيلة فريق آيندهوفن. وقد تُوّج PSV الآن ببطولة الدوري ثلاث مرات متتالية. وخلال هذه المواسم، نجح صيباري في ترك بصمته أكثر فأكثر على فريق بوسز في دوري «فريندن لوتيري» الهولندي.

الأهداف التمريرات الحاسمة موسم 2023/24 5 4 موسم 2024/25 11 11 موسم 2025/26 14 8

يخوض الدولي المغربي حالياً موسماً استثنائياً. ومع تبقّي خمس مباريات، أصبح لدى صيباري ثلاثة أهداف أكثر مما سجله في الموسم الماضي، وهو هداف الفريق في هذا العام. وفي مباراة الدوري الهولندي التي فاز فيها على إف سي أوتريخت (4-3) يوم السبت الماضي، سجل لاعب الوسط البالغ من العمر 25 عاماً هدفين وقدم تمريرة حاسمة واحدة. وبفضل التعادل بين فينورد وإف سي فولندام (0-0) بعد يوم واحد، تمكن بي إس في بعد الجولة 29 من أن يطلق على نفسه مجدداً لقب بطل الدوري.

وبالإضافة إلى موسمه القوي جداً مع بي إس في، عاش صيباري أيضاً عاماً دولياً جيداً. إذ شارك في كل مباريات كأس أمم أفريقيا، التي أقيمت بين ديسمبر من العام الماضي ويناير 2026، وكان حاسماً بتسجيله في ربع النهائي أمام الكاميرون (فوز 2-0). وبلغ المغرب في النهاية المباراة النهائية التي خسرها 1-0 أمام السنغال. إلا أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم منح الفوز لاحقاً لـأسود الأطلس، لأن لاعبين من المنتخب السنغالي غادروا أرض الملعب بعد قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء.

وقال بوسز مؤخراً خلال لقاء إعلامي إن النجم القادم من آيندهوفن ينبغي أن يدرّ ما لا يقل عن 60 مليون يورو، وإنه سيكون مناسباً تماماً للدوري الإنجليزي الممتاز. وتبلغ القيمة السوقية لصيباري حالياً، وفقاً لموقع Transfermarkt، 32 مليون يورو. ومع اقتراب كأس العالم قد يرتفع هذا المبلغ أكثر. ويبدو أن الرحيل إلى إحدى الدوريات الكبرى قيد الإعداد، غير أن قيمة الصفقة لا تزال غير معروفة حتى الآن.