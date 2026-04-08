أدت قصة نشرها حكيم زياش على إنستغرام إلى تهديد خطير من إسرائيل. فقد ندّد الهولندي المغربي مؤخراً بقانون مثير للجدل للغاية تم إقراره في إسرائيل. وعلى إثر ذلك، أطلق إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، تهديداً متطرفاً موجهاً إلى زياش «وإلى جميع المعادين للسامية الآخرين».

في أواخر مارس، وافق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على مشروع قانون مثير للجدل للغاية لإقرار عقوبة الإعدام على القتل بدافع إرهابي. ويُوصف القانون بالعنصري، لأن تطبيقه في الواقع سيقتصر على الفلسطينيين فقط.

وردّ زياش بغضب على القرار المثير للجدل للكنيست. «آه، إذن عندما يتعلق الأمر ببلد مسلم، يريدون تغيير النظام. دعونا نرى أي حكومة ستنهض الآن أو ستختبئ وراء الدفاع عن النفس. اللعنة على إسرائيل».

وردّ بن غفير في وسائل إعلام إسرائيلية بتهديد شديد على كلمات لاعب الدوري الهولندي السابق. «زياش وجميع المعادين للسامية الآخرين لن يفلتوا. من الآن فصاعداً لن تتعامل إسرائيل بحذر مع أعدائها بعد اليوم».

ومن جانبه، ردّ زياش بدوره على كلمات بن غفير. «نحن لا نخاف الصهيونية!!»، كتبها، تلتها رموز تعبيرية تتضمن غمزة ورأس خنزير.