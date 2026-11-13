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دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
team-logoإسبانيا
طيران الرياض ميتروبوليتانو
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إسبانيا ضد إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية، المستوى الأول: كل ما تحتاج إلى معرفته قبل المباراة

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إسبانيا ضد إنجلترا
إسبانيا
إنجلترا
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
هاري كين
جود بيلينجهام

كل ما تحتاج إلى معرفته قبل مواجهة إسبانيا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية، المستوى الأول، مع تغطية مباشرة للمباراة.

معاينة مباراة إسبانيا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية

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دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 6
طيران الرياض ميتروبوليتانو

تستضيف إسبانيا إنجلترا على ملعب رياض إير ميتروبوليتانو في مدريد يوم 15 نوفمبر، ضمن الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة في المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية. وتدخل إسبانيا، حاملة لقب كأس العالم، المباراة بعدما ضمنت بالفعل مكانها في ربع النهائي، بينما تحتاج إنجلترا إلى نتيجة تعزز موقعها في المجموعة. وتنطلق المباراة الساعة 15:45 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و19:45 بتوقيت غرينتش.

أبطال العالم في حالة رائعة تحت قيادة لويس إنريكي

فازت إسبانيا بمبارياتها الخمس الأخيرة في جميع المسابقات. ومهّد تتويجها بكأس العالم هذا الصيف، الذي حسمته بالفوز 1-0 على الأرجنتين في النهائي، لمرحلة مجموعات لم يفقد فيها فريق لويس دي لا فوينتي أي نقطة. وقدّم الفريق أداءً مثاليًا وحاسمًا وفرض سيطرته تمامًا، مستفيدًا من وفرة الخيارات في تشكيلته. وكان أليكس باينا ومارك بوبيل أحدث من سجل لإسبانيا على نحو غير متوقع.

FBL-EUR-NATIONS-CZE-ESPGetty Images

الأسود الثلاثة تزأر

تصل إنجلترا إلى مدريد بزخمها الخاص بعد فوزين متتاليين على التشيك في دوري الأمم الأوروبية، بما في ذلك فوز ساحق بنتيجة 7-0 على كرواتيا. وسجل فريق توماس توخيل بغزارة طوال مرحلة المجموعات، لكنه سيحتاج إلى تحسين أدائه الدفاعي أمام أبطال العالم الحاليين. وخسرت إنجلترا مباراة الذهاب 3-2 على ملعب ويمبلي، بعدما أهدر الفائز الجديد بالكرة الذهبية هاري كين ركلة جزاء، على غير عادته. وسجل يامال وباينا وميكيل أويارزابال أهداف إسبانيا في ذلك اليوم.

England v Croatia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD5Getty Images

أبرز الإحصائيات وأخبار الإصابات

  • عانى لامين يامال وميكيل أويارزابال من المرض، لكن من المتوقع أن يعود كلاهما إلى المجموعة لخوض هذه المواجهة.
  • ساهم نجم ريال مدريد جود بيلينجهام مباشرةً في 14 هدفًا خلال آخر 13 مباراة له مع إنجلترا، إذ سجل 8 أهداف وصنع 6.
  • حصل منافسو إسبانيا على بطاقة حمراء في أربع من مبارياتها الست الأخيرة.

أخبار الفريقين والتشكيلتان

التشكيلات المحتملة إسبانيا ضد إنجلترا

المدرب

  • لويس دي لا فوينتي

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