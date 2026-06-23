فضيحة في إسبانيا .. زوجة كوكوريلا تتعرض للتهديد والتحرش بعد انتقاله إلى ريال مدريد

كان انتقال مارك كوكوريلا من تشيلسي إلى ريال مدريد مثيرًا للجدل ومفاجئًا، حيث تعرضت زوجته، كلوديا رودريجيز، للمضايقات وحتى لتهديدات بالقتل.

وقد أكمل الظهير انتقاله إلى إسبانيا قبل انطلاق كأس العالم، كما كان يرغب، لكن على الصعيد الشخصي، كانت هذه الأخبار مصدر قلق كبير: فقد أصبحت زوجته، التي احتفلت بالانتقال لكونها من مشجعي ريال مدريد منذ طفولتها، هدفًا لكراهية المشجعين. ووفقًا لصحيفة «سبورت»، تلقت العديد من التهديدات بالقتل وتعرضت للمضايقات.

أثارت هذه الخطوة سخطًا كبيرًا في كاتالونيا، نظرًا لأن الظهير لعب في فرق الناشئين في برشلونة ثم ظهر لأول مرة كلاعب محترف مع النادي. ويعتبر مشجعو برشلونة هذا الانتقال خيانة.

جدير بالذكر أن كلوديا مصممة أزياء وعارضة أزياء ومؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولديها ما يقرب من 200 ألف متابع على حسابها على إنستجرام، والزوجان معًا منذ عام 2018 ولديهما ثلاثة أطفال.