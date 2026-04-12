كان بير شورس مرتبطًا بعقد مع أياكس بين عامي 2018 و2022، وكان خلال تلك الفترة تحت قيادة المدرب إريك تن هاغ. قلب الدفاع، الذي بات بلا عقد بعد رحيله عن تورينو، يكنّ تقديرًا كبيرًا لمدربه السابق، وفق ما ظهر يوم الأحد في Goedemorgen Eredivisie.

يريد هانس كراي يونيو معرفة أي نوع من المدربين كان تن هاغ بالنسبة لشورس. فيجيب المدافع دون أي تردد: «عملت معه لعدة سنوات. كان لدي بضعة مدربين، لكن تن هاغ كان الأفضل».

وأضاف شورس مسترجعًا: «لم أكن ألعب دائمًا. وغالبًا ما تسمع اللاعبين حينها يقولون: نعم، مدرب سيئ. هذا سهل. لكن بالنسبة لي كان عبقريًا تكتيكيًا إلى حد كبير. مدرب جيد. جعلنا ندور كفريق». وقد توّج شورس تحت قيادة تن هاغ بلقب الدوري مع أياكس في أعوام 2019 و2021 و2022.

وكان شورس قادرًا آنذاك على استبدال فورتونا سيتارد بـPSV. إلا أن المدافع، الذي يبلغ الآن 26 عامًا، كان يشعر بارتياح أكبر تجاه أياكس، فوقع الاختيار على أمستردام.

ويشرح شورس بعد سنوات اختياره لتوقيع عقد لعدة سنوات مع أياكس: «نعم، بالفعل أجريت أولًا محادثة مع PSV. ثم قال والدي تحديدًا: أريدك أن تذهب وتنظر إلى أياكس مرة أخرى. تحدثت مع مارك أوفرمارس وإدوين فان دير سار، وقد أثر ذلك فيّ فورًا. كان الانطباع مختلفًا».

وتابع شورس: «الإحساس الذي راودني بعد ذلك أقنعني بالتوقيع هناك. ولم أندم على ذلك أبدًا»، وقد غادر يوهان كرويف أرينا في 2022 بعدما خاض بالمجموع 95 مباراة.

ويتحدث شورس عن «فترة ناجحة» مع أياكس: «95 مباراة خلال ثلاث سنوات. وكان منافساي ماتياس دي ليخت ويوريين تيمبر، اللذان يلعبان الآن مع مانشستر يونايتد وأرسنال. ارتكبت أخطاء ولعبت مباريات جيدة وأخرى سيئة. لكنني مقتنع بأنني نجحت في أياكس».