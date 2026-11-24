أحيانًا يتراجع أي لاعب ويهبط مستواه، ونقول "لكل جواد كبوة"، لا يوجد من يلعب جميع المباريات بنفس الإتقان والتألق، قبل أن تأتي هذه اللحظة الحاسمة التي يجب الاعتراف فيها بأن هناك مشكلة حقيقية!

مرة أخرى .. يغيب هالاند عن التسجيل هذا الموسم، في المباراة التي تعادل فيها مانشستر سيتي مع نابولي الإيطالي 2/2، في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

ثنائية سيتي جاءت عن طريق ريان شرقي والمغربي أيوب بوعدي، بينما سجل لنابولي راسموس هويلوند ونوا لانج، هالاند لم يسجل، ولكن هذه المشكلة، هناك كوارث أكبر.

لماذا نحب هالاند ونكره مبابي؟

مع بداية ظهور الثنائي والتقارب العمري بينهما، كان من المنطقي وقوع مقارنة مباشرة بين كيليان مبابي وإرلينج هالاند، باعتبارهما الثنائي الهجومي الأفضل في العالم بجوار الإنجليزي الحاصل على الكرة الذهبية هاري كين، تزامنًا مع تراجع كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وابتعادهما عن أوروبا.

مبابي البالغ من العمر 27 يسجل الكثير من الأهداف "19 هدفًا هذا الموسم"، ويمتلك الكثير من القدرات المتنوعة مثل السرعة والمراوغة مع إحراز الأهداف الحاسمة في الكثير من الأوقات الصعبة "فعلها ضد إنتر وروما وآيك أثينا وبرشلونة خلال هذا الموسم".

ومع ذلك نجد الفرنسي يتعرض لانتقادات عنيفة للغاية، بحجة أنه لا يشارك في الكثير من النواحي الدفاعية مع ريال مدريد، وهي تهمة التصقت به منذ الموسم الماضي مع تشابي ألونسو وألفارو أربيلوا واستمرت مع البرتغالي جوزيه مورينيو، في مشهد غريب يتم تجاهل فيه كل المميزات التي يقدمها اللاعب، بل يصل الأمر إلى التشكيك في احترافيته والتزامه تجاه الفريق.

وعلى الجانب الآخر، نجد هالاند "14 هدفًا هذا الموسم" يتعرض لانتقادات أقل بكثير، رغم أنه يخرج في الكثير من المباريات دون تقديم أي شيء مفيده سوى تسجيل الأهداف، وعندما يعجز عن الوصول للشباك نجده أحد أسوأ اللاعبين على أرض الملعب.

البعض اختلق الكثير من الأعذار للنرويجي خلال الموسم الجاري، بحجة أنه "يسجل وهو في أسوأ حالاته" وأن ما يحرزه من أهداف يبدو كافيًا لإسكات كل المشككين، حتى لو كانت هناك الكثير من التحفظات حول قدراته وعدم تطوره حتى الآن في أي شيء آخر يشفع له.

هل يستشعر البعض الحرج من التحدث عن مهاجم هداف بطريقة سلبية؟ الآن يمكننا التطرق إلى هذا الأمر، لأن هالاند لم يسجل في آخر 3 مباريات في الدوري الإنجليزي، وهي مباريات تعثر فيها الفريق أمام برايتون ونوتنجهام فورست وفولهام، واليوم "لم يقدم أي شيء" سواء أهداف أو أي إسهامات تذكر في التعادل المُحبط لسيتي أمام نابولي في ملعب الاتحاد.

استحق ركلة جزاء ولكن

بعيدًا عن أي شيء، يجب منح هالاند حقه والاعتراف بأنه استحق الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 20 من عمر المباراة، بسبب عرقلة واضحة ارتكبها ضده ماتياس أوليفييرا لاعب الفريق الخصم داخل منطقة الـ18.

اللقطة كانت واضحة للغاية، أوليفييرا أمسك بالنرويجي وأسقطه أرضًا في التحام بدني واضح، دون أي محاولة للحصول على الكرة، ولكن الغريب أن حكم المباراة تجاهل تلك اللقطة القادمة من مباريات المصارعة الحرة تمامًا ولم يحتسب أي شيء.

ربما اتخذ الحكم القرار الأنسب "بغض النظر عن العدالة التحكيمية"، لأنه لو احتسبت لنهض هالاند وسجلها وأغلق الباب تمامًا أمام أي مناقشة عن مستواه المُروع أمام نابولي.

وبخلاف ذلك، شاهدنا هالاند يستسلم تمامًا للطريقة التي استخدمها المدرب ماسيميليانو أليجري لعزله عن باقي عناصر الفريق سواء الجناحين أو ثلاثي الوسط، في الوقت الذي اكتفى فيه مهاجم مانشستر سيتي بمحاولة الهروب والعثور على أي مساحة للوصول إلى مرمى الفريق الإيطالي حتى يسجل هدفًا يجعل الجميع يتغافل "ما لا يقدمه" على أرض الملعب.

هالاند مرر 11 كرة فقط ضد نابولي، منها 6 فقط صحيحة بنسبة 55%، منها 4 فقط في منطقة جزاء الخصم، ووصل عدد لمساته للكرة عمومًا إلى الرقم 14 وفقدها 6 مرات، وحملها نحو مناطق نابولي مرتين!

وبالنسبة للإسهامات الدفاعية، كانت "صفر"، لم يقدم أي شيء، وفشل في التحام أرضي تداخل فيه، واكتفى بالنجاح في التحام هوائي واحد فقط، أمور نكره بسببها مبابي ولكن نحبها ونتقبلها من هالاند، وكان علينا الحديث عنه وإبرازه لأن ما يحدث الآن لا يمكن تجاهله أيضًا.

التطور أو الرحيل

ما نتحدث عنه بخصوص هالاند ليس جديدًا، كلنا نعرف أنه يعتمد على نظرية "القليل أحيانًا يعني الكثير"، ولا أحد يجرؤ على الحديث معه بعد تسجيله ثنائية أو هاتريك، ولكن الأمور أصبحت صعبة في مانشستر سيتي، والفريق يمر بمرحلة انتقالية وإحلال وتجديد، ويبدو أن الفرص "على طبق من ذهب" لن تتوافر له مثلما اعتاد في حقبة كيفين دي بروينه الذي بدا وكأنه افتقده كثيرًا عندما لعب ضده بصفوف نابولي.

هالاند اتجه فورًا نحو دي بروينه وصافحه بحرارة فور رؤيته قبل انطلاق المباراة، وكأنه يقول له "أين أنت؟ من سيصنع لي الفرصة السهلة؟"، ولكن الآن عليه تقبل الواقع، أن إنزو ماريسكا ليس بيب جوارديولا، والمجموعة المتواجدة حوله أقل بكثير من التي سيطرت على الدوري الإنجليزي لسنوات ولعبت أفضل كرة قدم في العالم.

سواء كان الأمر بتفضيل من ماريسكا أو المهاجم النرويجي نفسه، فكرة الاكتفاء بالتواجد في مناطق الخطورة وانتظار الكرة لم تعد مقنعة وكافية في ظل الظروف الحالية، على هالاند أن يخرج من حالة الركود وانعدام التطور، وتحسين نفسه في الربط بين خط الوسط والهجوم والتعامل مع الكرة وترويضها والتداخل في مختلف المواقف الهامة في الثلث الأخير، واستغلال سرعته وقدراته البدنية الخارقة.

نحن لا نقول إن هالاند ليس موهبة استثنائية، ولكن هناك الكثير من القدرات المُهدرة التي لا نراها في الدور الذي اكتفى به لنفسه وهو "بطل اللقطة الأخيرة"، عليه النظر جديًا إلى كل ما يحدث هذا الموسم وحالة التعثر التي يعيشها فريقه، للإيمان بأن وقت التغيير قد حان.

وبالحديث عن التغيير عمومًا، سنرى أن الحالة الفنية التي يعيشها اللاعب تنعكس تمامًا على ردود أفعاله وتعبيرات وجهه في كل لقطة، هل شعر بالتعب وانخفاض الشغف عمومًا في مانشستر سيتي؟ ربما هذه الحقيقة التي التقطتها الكاميرات في هذا التعادل المُخيب أمام الضيف الإيطالي.

هل يؤمن النرويجي بأن العقوبة المتوقعة ضد ناديه بِشأن قضية التلاعب المالي الشهيرة جعلت هذا الموسم "بلا فائدة"؟ أمر وارد، وهذا يفتح الحديث أمام باب التغيير، في الوقت الذي ينتظر فيه البعض ويترقب الموقف من بعيد تمهيدًا لاقتناصه.

برشلونة من الأندية التي تريد ضمه، بل ظهرت مجموعات من الجماهير بعد التعادل مع نابولي لاستغلال لقطة إحباط هالاند للتأكيد على أن اللاعب "وقته انتهى" في ملعب الاتحاد، وحان ذهابه إلى كتالونيا لمجاورة لامين يامال ورافينيا وبيدري وغيرهم.

ولو فعلها هالاند واتخذ هذه الخطوة بالفعل، سنجده يعود إلى أفضل مستوياته وقمة حالاته، لأننا سيحصل الدعم الهائل واللازم من يامال ومجموعة من أكثر المواهب إبداعًا في العالم، ووقتها سيمنح البعض المزيد من المبررات لمعاملته بصورة أفضل من مبابي والإشادة به رغم كل "ما لا يفعله" على أرض الملعب بفضل شراسته التهديفية العالية!