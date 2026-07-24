"إذن سأرحل!" .. كلوب يبدأ عهده مع ألمانيا بتحذير إلى الإعلام!

أطلق يورجن كلوب سلسلة من التصريحات القوية في المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان توليه تدريب المنتخب الألماني خلفًا ليوليان ناجلسمان مساء الجمعة.

وأعلن الاتحاد الألماني عن توصله لاتفاق مع مجموعة "ريد بول" لتحرير مدرب ليفربول السابق من عقده وتفرغه التام للعمل كمدرب للمانشافات، ولن يتولى حتى منصب السفير للشركة الشهيرة كما أُشيع مؤخرًا.

وقال كلوب بالمؤتمر الصحفي: "إذا أسأتم التصرف ولم تتركوا عائلتي وشأنها، فسأرحل، لأكون واضحاً، أنا لا أفعل هذا ضدكم، بل من أجلكم".

وقال كلوب: "إذا قلتم غدًا إنه سيئ، سأرحل! وإذا قال الاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB) إننا لن نستمر على هذا النحو، سأرحل!".

وناشد المدرب الألماني وسائل الإعلام دعمه هو والمنتخب الألماني لكرة القدم: «في هذا الطريق الذي نسلكه جميعًا معًا في الحالة المثالية، سنحتاج إليكم أيضًا. لدينا الفرصة لبدء مسيرة مشتركة، أدعوكم للانضمام، وأنا متحمس. الأمر يتعلق بالقضية فقط»، واختتم مؤتمر بالتحذير بأنه سيرد بالتأكيد بحدة أحيانًا على «الأسئلة السخيفة».