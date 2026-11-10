فيديو | "عليه التفرغ للهلال" .. نصيحة إلى سالم الدوسري قبل "اجتماع الاعتزال" مع دونيس

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"إذا فقد الرغبة فليعتزل"

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فتح خالد قهوجي، نجم الكرة السعودية السابق، باب الجدل حول مستقبل سالم الدوسري مع المنتخب السعودي، حين رأى أن قائد الهلال قد يكون أمام التوقيت المناسب لإنهاء مسيرته الدولية، إذا لم يعد لديه الحافز لتقديم الإضافة لـ"الأخضر".

وجاءت تصريحات قهوجي لبرنامج "المنتصف" عبر قناة الإخبارية، تعقيبًا على ما كشفته مصادر البرنامج عن تفكير الدوسري جديًا في وضع حد لمشواره الدولي خلال المرحلة المقبلة.

"سالم لم يعد سالم"

وقال قهوجي: "سالم أدرى بحاله، وهل هو قادر على تقديم شيء للمنتخب أم لا. كنت أتمنى أن يكون لديه إصرار أكبر، وأن يفكر في العودة بعد الغياب، فحتى بعد الإصابة لم يعد سالم هو نفسه الذي عرفناه في السنوات الماضية".

وتطرق إلى الانتقادات التي طالت قائد الأخضر مؤخرًا: "طالته انتقادات كثيرة، وأشار كثيرون إلى أن إهداره ركلات الجزاء كان سببًا في تأخر تأهل المنتخب، لكن في نهاية الأمر سالم لاعب كبير، ويجب أن يفكر في كيفية العودة للمنتخب، لأن النجم لا بد أن يتخطى الصعوبات والعقبات، وكقائد يجب أن تكون إرادته قوية للعودة إلى نجوميته".

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"التركيز على جهة واحدة أفضل"

وتابع: "إذا كان يشعر بأنه غير قادر على تقديم شيء للمنتخب، فمن الجميل أن يكون صريحًا مع نفسه ومع الآخرين ويعتزل ويتفرغ لتقديم شيء للهلال. التركيز على جهة واحدة أفضل من جهتين، فالأمر صعب ويحتاج إلى جهد كبير، خاصة أن الدوري أصبح مباريات متلاحقة وكبيرة، وفرص المشاركة لم تعد كما كانت في السابق".

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واختتم: "اللاعب لا يستطيع أن يقدم شيئًا من دون المدرب، والمدرب لا يستطيع أن يُخرج شيئًا من اللاعب إذا لم تكن لديه الرغبة. إذا لم تكن لدى سالم رغبة في الإضافة للمنتخب، فأعتقد أن اعتزاله يأتي في وقت جيد، ولا نستطيع أن ننكر ما قدمه للمنتخب".

اجتماع مرتقب مع دونيس

وبحسب مصادر "المنتصف"، يدرس الدوسري جديًا إنهاء مسيرته الدولية، في ظل رغبته في تقييم مستقبله ومدى قدرته على مواصلة العطاء بقميص المنتخب.

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ويربط قائد الهلال قراره النهائي باجتماع مرتقب مع اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي، وإدارة المنتخب وأصحاب القرار. سيناقش الاجتماع المرحلة المقبلة ومدى حاجة الجهاز الفني إلى خدماته، والدور المنتظر منه في الاستحقاقات القادمة.

وتتصدر بطولة كأس آسيا 2027، التي تستضيفها السعودية، ملفات هذا الاجتماع. فالدوسري يريد معرفة مدى إمكانية استمراره والمشاركة في البطولة القارية قبل الإعلان رسميًا عن موقفه، سواء بالاعتزال أو الاستمرار.

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وتكتسب هذه الأنباء أهمية خاصة عند مقارنتها بموقف سابق للدوسري، إذ أشارت تقارير في يوليو 2026 إلى رفضه فكرة الاعتزال الدولي بعد خروج الأخضر من كأس العالم، وتمسكه بمواصلة مشواره مع المنتخب.

وغاب الدوسري عن قائمة المنتخب في كأس الخليج "خليجي 27" لعدم جاهزيته، بعد خضوعه لجراحة في وتر الرضفة بالركبة اليمنى في يوليو الماضي، وهو ما يمنح حديث قهوجي عن مستواه بعد الإصابة بُعدًا إضافيًا.

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مسيرة حافلة

ويُعد سالم الدوسري أحد أبرز الأسماء الهجومية في تاريخ الكرة السعودية الحديث. شارك في ثلاث نسخ من كأس العالم (2018، 2022، 2026)، وسجل خلالها ثلاثة أهداف، أشهرها هدفه التاريخي في شباك الأرجنتين بمونديال قطر.

وفي حال حسم قرار الاعتزال، سيكون المنتخب السعودي أمام تحدٍ حقيقي لتعويض خبرة قائده قبل البطولة القارية على أرضه. وتنتظر الجماهير السعودية موقفًا رسميًا من اللاعب يُنهي حالة الجدل.