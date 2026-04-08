في نسيج كرة القدم، حيث تكون الولاءات شرسة بقدر ما هي راسخة، قلّة من اللحظات تلتقط الشعر الهادئ للمشجعين مثل تلك التي حدثت في أحد شوارع لندن. مشجع لآرسنال وُضع أمام سؤال بسيط لكنه مستفز: بوكايو ساكا أم إيدن هازارد؟

بينما تردد المتحدث في البداية، مازحًا بالإشارة إلى مقولة جوزيه مورينيو الشهيرة: «إذا تحدثت، سأقع في مشكلة»، وهو يوازن بوضوح ردّة الفعل المحتملة من نصف المجموعة الذين ما زالوا يعبدون الساحر البلجيكي.

لكن المُضيف لا يقبل بذلك. «تكلّم»، قالها بهدوء وبذلك المزيج المثالي من المزاح والضغط الذي لا يتقنه إلا رفاق الكرة الحقيقيون.

أخذ نفسًا عميقًا، وتماسك، ثم قالها بلا تردد: «ساكا».

كانت لحظة ولاء خالص غير مفلتر—لحظة تقول الكثير عن روح تشجيع كرة القدم الحديثة.

لنكن واقعيين. كان هازارد سحرًا خالصًا في أوج عطائه. تلك المراوغة الخفيفة، تلك الانطلاقة، تلك الأهداف التي كانت تترك حراس المرمى يلتقطون الكرة من الشباك وهم يتساءلون من أي كوكب جاء هذا الرجل. ما زال مشجعو تشيلسي يترقرق الدمع في أعينهم وهم يتذكرون ليالي حوّل فيها إيدن الدوري الإنجليزي الممتاز إلى ملعبه الشخصي.

أما ساكا؟ فالفتى كان في مستوى مختلف مؤخرًا. بطل آرسنال ابن النادي، يحمل الهجوم بابتسامة تقول: «أنا قدّها»، وهو يقدّم تمريرات حاسمة وأهدافًا ولحظات من الإبداع الخالص أسبوعًا بعد أسبوع. إنه نبض فريق ميكل أرتيتا، ذلك اللاعب الذي يحضر بقوة في أكبر المباريات ويجعل المستحيل يبدو أمرًا اعتياديًا.

أن يختار مشجّع لأرسنال لاعب «الغانرز» الحالي على أسطورة مؤكَّدة في الدوري الإنجليزي الممتاز؟ هذا ليس مجرد تحيّز للمشجعين، بل إيمان من مستوى آخر. إنها لحظة تلخّص تمامًا لماذا نحب هذه الرياضة: الولاء الأعمى، والمجازفات المشاكسة، والفرحة المطلقة عندما يتمسّك أحدهم بخياره حتى عندما تكون الغرفة كلها مستعدة للسخرية منه.

في مكان ما، ربما هازارد يضحك وهو يرتشف قهوة مستحقة في التقاعد، متسائلًا كيف أن الجيل الجديد يسرق القلوب بالفعل. وأما ساكا؟ فهو مشغول جدًا بإشعال الملعب ليلتفت إلى الضجيج.

شيء واحد مؤكد – هذا الشاب الأرسنالي لم يختر لاعبًا فحسب. لقد اختار مُقاتله. وسيظلّ كل شِلّة الأصدقاء تذكّره بتلك الإجابة لسنوات قادمة. تستاهل، يا بطل. تستاهل. ⚽