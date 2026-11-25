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كشفت تقارير صحفية، عن تطور جديد في ملف التجديد للاعب البرتغالي جواو فيليكس، نجم النصر السعودي، في ظل الأنباء المنتشرة حول إمكانية رحيله عن العالمي مع انتهاء عقده في صيف 2027.

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كان جواو فيليكس قد انضم إلى النصر في صيف 2025، واستطاع أن يكسب ثقة جماهير العالمي بعدما نجح في مساعدة رفاقه خلال الموسم المنصرم في إعادة الفريق إلى منصات البطولات بحصد لقب دوري روشن السعودي 2025-2026.

وأكد الناقد السعودي متعب الهزاع، خلال حلوله ضيفًا على برنامج "نادينا" بفضائية "MBC"، أن إدارة نادي النصر نجحت في التوصل إلى اتفاق مع جواو فيليكس لتفعيل بند تمديد عقده حتى عام 2029، ليطمئن جماهير العالمي بشأن مستقبل النجم البرتغالي المتوهج.

ويملك النصر حق تجديد عقد فيليكس لمدة موسمين إضافيين، حتى 2029، مقابل 20 مليون يورو، كبند يتم تفعيله تلقائيًا، في حالة عدم إشعار اللاعب بالرغبة في الاستغناء عنه، حتى نهاية مايو، ما يعني أن رحيل جواو مرتبط بـ"موافقة" الإدارة، وإذا ما انتهت المهلة مع دخول شهر يونيو، يفعل التجديد التلقائي، بموجب الاتفاقية المبرمة خلال استقطابه من تشيلسي.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية في وقت سابق، أنه في حالة استمرار جواو فيليكس مع النصر، سيتم تقسيم قيمة الانتقال إلى تشيلسي، التي تبلغ إجمالًا 50 مليون يورو، وتنخفض إلى 30 مليون إذا قرر النصر "نقض" البند خلال المهلة المحددة، علمًا بأن رغبة العالمي واضحة في الإبقاء على النجم البرتغالي لموسمين، مع زيادة راتبه من 10 إلى 12.5 مليون يورو، ومزايا إضافية لم تكن ضمن الاتفاق الأصلي.

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وساهم فيليكس أمس الثلاثاء في قيادة النصر إلى تحقيق انتصار ثمين على ضيفه السد بنتيجة (2-1)، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب "الأول بارك" بالعاصمة السعودية الرياض، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

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وسجل جواو فيليكس هدف النصر الثاني في الدقيقة 52 من عمر المباراة، بعدما تلقى تمريرة عالية على حدود منطقة الجزاء، وهو يدير ظهره إلى المرمى، ليسدد ركلة خلفية مزدوجة سكنت شباك الحارس مشعل برشم، دون أن يتمكن من التصدي لها.

وأعاد النجم البرتغالي إلى الأذهان أهداف مواطنه وقائده في نادي النصر؛ كريستيانو رونالدو، الذي سجل بنفس الطريقة في شباك الخليج، خلال الموسم الماضي من دوري روشن السعودي، حتى أن المتابعين رشحوا هدف جواو فيليكس للفوز بجائزة "بوشكاش".

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ويقدم جواو فيليكس مستويات مذهلة مع فريق النصر منذ بداية الموسم الحالي، حيث بات هذا الهدف هو الثامن الذي يسجله معه في 16 مباراة شارك فيها بمختلف المسابقات، بينما قدم 11 تمريرة حاسمة.

يُذكر أن الفوز الأخير على السد رفع رصيد النصر إلى 9 نقاط، ليقفز إلى المركز الخامس في مجموعة الغرب ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، وتتبقى له مباراة مؤجلة ضد الوصل الإماراتي.