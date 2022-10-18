إدارة الاتحاد ترد عمليًا على الانتقادات الموجهة لكورونادو

اللاعب مرتبط بعقد مع العميد ينتهي بنهاية الموسم الجاري

يُوجه النقاد الرياضيون وشريحة من الجمهور انتقادات واضحة لأداء البرازيلي إيجور كورونادو مع الاتحاد هذا الموسم، لكن إدارة النادي ردت عمليًا على تلك الانتقادات.

الاتحاد استطاع إنهاء فترة "ما قبل المونديال" من دوري روشن السعودي بجمع 18 نقطة من 5 انتصارات و3 تعادلات ودون أي خسارة، وقد صنع كورونادو آخر هدفين للفريق أمام ضمك والوحدة.

كيف ردت إدارة الاتحاد على الانتقادات الموجهة لكورونادو؟

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن الإدارة الاتحادية برئاسة أنمار الحائلي تدرس جديًا في الوقت الحالي تجديد عقد كورونادو لموسم إضافي.

صانع الألعاب المميز كان قد انضم للعميد قادمًا من الشارقة الإماراتي صيف 2021 بعقد يمتد لموسمين مع إمكانية التجديد لموسم إضافي.

SHAHID

الرياضية أوضحت أن البند الموجود في عقد اللاعب ويسمح بتجديده إجباريًا تنتهي فعاليته في مارس القادم، ولذا تدرس الإدارة تفعيله لتضمن بقاء كورونادو معها موسم 2023-2024.

تجديد عقد كورونادو هو أحد الملفات الخاصة بفريق كرة القدم التي تنوي الإدارة في النادي الغربي فتحها خلال فترة توقف الدوري السعودي.

الدوري السعودي دخل توقفه الطويل والممتد حتى منتصف ديسمبر القادم بعد نهاية مباريات الجولة الثامنة مساء أمس، وذلك بسبب استعدادات ومشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

ماذا قدم كورونادو مع الاتحاد؟

صاحب الـ30 عامًا لعب مع الاتحاد في جميع البطولات 28 مباراة سجل بها 6 أهداف وصنع 15، وقد حرمته الإصابة من خوض عدد كبير من مباريات الموسم الماضي.

كورونادو لعب في الدوري السعودي 27 مباراة سجل بها 6 أهداف وصنع 15 هدفًا، وخاض مباراة واحدة في كأس خادم الحرمين الشريفين دون أي بصمة.

اللاعب ظهر في جميع مباريات العميد هذا الموسم وقد أحرز هدفًا واحدًا وصنع 5 أهداف.

SHAHID