واجه ليفربول صعوبات بالغة يوم الأربعاء في باريس، وسجّل في الوقت نفسه إحصائية لافتة. وكان فريق آرنه سلوت عاجزًا هجوميًا أمام باريس سان جيرمان (2-0) في دوري أبطال أوروبا.

وبعد الفوز على أرضه، أصبح باريس سان جيرمان في وضع جيد لحجز مقعد في نصف النهائي. وقد منحت أهداف ديزيريه دويه وخفيتشا كفاراتسخيليا الفريق الباريسي الانتصار.

وعانى ليفربول كثيرًا في العاصمة الفرنسية. وقد قام جيورجي مامارداشفيلي بعدة تصديات جيدة لصالح الريدز، ما يعني أن المواجهة لم تُحسم بالكامل بعد. وستُقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل على ملعب أنفيلد.

واللافت أن فريق آرنه سلوت لم ينجح طوال المباراة في تسديد أي كرة على المرمى. ووفقًا لـ«أوبتا»، بلغ مؤشر الأهداف المتوقعة لدى ليفربول 0.18 فقط.

وآخر مرة لم يسدد فيها ليفربول أي كرة على المرمى في دوري الأبطال كانت في مباراة أمام أتالانتا عام 2020. حينها خسر الريدز مباراة دور المجموعات على أرضه بنتيجة 0-2.

وليس هذا أول مرة هذا الموسم يظهر فيها هذا الرقم. ففي 8 يناير 2026، لم يسجل ليفربول أيضًا أي تسديدة على المرمى في مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز أمام أرسنال (0-0).

ويوم السبت الماضي، أُقصي ليفربول من ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد خسارة 4-0 أمام مانشستر سيتي. كما توجد احتمالية أن يُقصى حامل لقب الدوري من دوري أبطال أوروبا، ما يعني أن الفريق سيواصل نشاطه فقط في المسابقة المحلية. ويحتل الفريق حاليًا المركز الخامس في الدوري الممتاز، بفارق خمس نقاط عن صاحب المركز الرابع أستون فيلا. وبذلك لا يزال يمتلك فرصة لحجز بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.