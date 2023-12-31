إحصائية الثنائي الهجومي الأفضل في العالم تخطف قلب تاليسكا

ثنائي النصر لا يمكن وصفه سوى بالفتاك

SHAHID

خطفت إحصائية خاصة بالثنائي الهجومي الأفضل في العالم قلب نجم النصر أندرسون تاليسكا، وقد عبر عن ذلك علنًا عبر إنستجرام.

تاليسكا يعيش موسمًا مذهلًا مع زميله كريستيانو رونالدو في هجوم النصر، وقد قادا الفريق للفوز بالبطولة العربية والتأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا واحتلال وصافة جدول ترتيب دوري روشن بفارق 7 نقاط عن الهلال في الصدارة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تاليسكا سجل هذا الموسم 11 هدفً فيما يتصدر زميله البرتغالي قائمة الهدافين برصيد 20 هدفًا، ليكون مجموع الثنائي معًا 31 هدفًا مما يضعهم على صدارة الثنائيات الهجومية الأفضل في الموسم الجاري.

ثنائي النصر تفوق بفارق هدفين عن مهاجمي بايرن ميونخ، ليروي ساني وهاري كين، وذلك حسب الإحصائية التي أعاد نشرها تاليسكا وعلق عليها بوضع قلبين باللون الأصفر.

الدوري السعودي دخل في مرحلة توقف طويلة بعد نهاية الأسبوع الـ19، وذلك بسبب مشاركة المنتخب الوطني في كأس آسيا.

SHAHID