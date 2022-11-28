إحراج على الهواء .. نيفيل يجد نفسه مضطرًا للحديث عن رونالدو!

موقف محرج لأسطورة مانشستر يونايتد

شعر جاري نيفيل، أسطورة مانشستر يونايتد، بالانزعاج في أحد البرامج التليفزيونية بعدما سألته مقدمة البرنامج عن كريستيانو رونالدو.

رونالدو ظهر في مقابلة مع بريس مورجان، وتحدث فيها عن علاقته بنيفيل وقال إنّ زميله السابق يستغل اسمه للشهرة.

وهز نيفيل رأسه رافضًا التحدث عن زميله السابق بمانشستر يونايتد، والتعليق على سؤال مقدمة البرنامج.

فعندما ظهر على قناة ITV قبل مباراة كأس العالم بين البرازيل وسويسرا سألته مقدمة البرنامج عن علاقته بزميله السابق بعد مغادرته لمانشستر يونايتد، وهل يجيب كريستيانو على مكالماته الهاتفية.

ورد نيفيل مبتسمًا:" هاتفي لا يرن، دعنا من الحديث عن رونالدو".

لكن بعدها تطرق للحديث عن اللاعب قائلًا:" إنه لا يصدق، يرد عن الانتقادات في الملعب، لم يحب ما يحدث بمانشستر ولذلك خرج وتحدث"

وأضاف:" لا شيء سيفاجئني إذا رفع رونالدو كأس العالم، البطولة تحتاج إلى أسماء مثل مبابي وميسي وكريستيانو ليستمروا لأبعد نقطة".

واختتم: "ورغم ذلك، أعتقد أنه من الصواب مغادرته لمانشستر يونايتد، لقد كان الحل المناسب للجميع".

جدير بالذكر أنّ صاروخ ماديرا غير مرتبط بأي فريق في الوقت الحالي بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد.