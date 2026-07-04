إبراهيموفيتش متأثرًا بكاب فيردي: الأمر لا يتعلق بميسي.. كدت أبكي من أجلهم!

لم يتوقف زلاتان إبراهيموفيتش، بصفته محللاً في قناة «فوكس سبورتس»، عن الحديث عن أداء كاب فيردي في كأس العالم.

لم تتأهل «أسماك القرش الزرقاء» إلى الدور التالي من البطولة، لكنها قدمت أداءً مثيراً للإعجاب في مواجهة حاملة اللقب الأرجنتين بالخسارة 3-2 بعد الوقت الإضافي.

وبعد المباراة، لم يرد إبراهيموفيتش التحدث إلا عن أمر واحد، وهو كاب فيردي.

«كان الأمر كله يتعلق بكاب فيردي، جزيرة صغيرة ذات أحلام كبيرة. كادوا أن يهزموا عملاقاً. إنهم أبطال. أصبحوا نجومًا في جزيرتهم ولم يخسروا أي مباراة في الوقت الأصلي خلال هذه البطولة.»

«لم يصدق العالم بأسره أن كاب فيردي لديها فرصة، لكن الجزيرة الصغيرة آمنت بذلك. أنا متأكد بنسبة مائتي في المائة من أنهم سيحتفلون احتفالاً كبيراً. سيتم استقبالهم على السجادة الحمراء.»

«هذا الإنجاز سيُدرج في كتب التاريخ. كدت أبكي... الأمر لا يتعلق بالأرجنتين أو ليونيل ميسي، بل بكاب فيردي. كادوا أن ينجحوا. هذه هي كرة القدم»، هكذا قال إبراهيموفيتش، الذي بدا متأثرًا بصدق بهذه القصة الخيالية الكروية.

لم يكن هدفا ديروي دوارتي وسيدني لوبيز كابرال، لاعبي روتردام، كافيين للوصول إلى دور الـ16.

ستلعب الأرجنتين في الدور التالي ضد مصر. ومن المقرر أن تُقام تلك المباراة مساء الثلاثاء.