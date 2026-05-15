أين يمكن مشاهدة مباريات المكسيك في كأس العالم 2026 اليوم؟ القنوات التلفزيونية والبث المباشر عبر الإنترنت

ستُقام المباراة الافتتاحية لكأس العالم لكرة القدم 2026 بين المكسيك وجنوب أفريقيا في ملعب «أزتيكا» الشهير. ونظرًا لأن هذه المباراة هي المباراة الافتتاحية للبطولة وتجمع بين منتخبين بارزين، فستكون متاحة على نطاق واسع عبر القنوات المجانية والقنوات المدفوعة على حد سواء.

لمشاهدة المباريات خارج البلد الأصلي للبث، يمكنك تجاوز القيود الجغرافية باستخدام شبكة خاصة افتراضية، مثل ExpressVPN.









في المكسيك، ستُبث المباراة على قناة TV Azteca (Azteca 7) وقناة Televisa (Canal 5 وLas Estrellas). هذه القنوات متاحة عبر هوائي رقمي عادي.

وفي جنوب أفريقيا، تُعد هيئة الإذاعة الجنوب أفريقية (SABC) هي الجهة الرسمية للبث العام. وستُبث المباراة مباشرةً على قناة SABC 1 أو SABC 3، بالإضافة إلى قناة SABC Sport.

التفاصيل المعلومات الخصم جنوب أفريقيا التاريخ الخميس، 11 يونيو 2026 وقت انطلاق المباراة 7:00 مساءً (بالتوقيت المحلي) / 8:00 مساءً (بتوقيت لندن) الملعب استاد أزتيكا (استاد مدينة مكسيكو) المدينة مكسيكو سيتي، المكسيك

قنوات بث كأس العالم 2026

🌍 البلد / المنطقة 📺 القناة 🇦🇫 أفغانستان ATN 🇦🇱 ألبانيا TV Klan 🇩🇿 الجزائر ENTV 🇦🇩 أندورا RTVE | M6 | DAZN 🇦🇷 الأرجنتين Telefe | TV Pública 🇦🇺 أستراليا SBS 🇦🇹 النمسا ORF | ServusTV 🇦🇿 أذربيجان İTV 🇧🇪 بلجيكا VRT | RTBF 🇧🇴 بوليفيا Red Uno | Unitel | Entel | Tigo Sports 🇧🇦 البوسنة والهرسك Arena Sport 🇧🇷 البرازيل Grupo Globo | CazéTV | SBT/N Sports 🇧🇬 بلغاريا BNT 🇰🇭 كمبوديا هانغ ميس 🇨🇦 كندا بيل ميديا 🇨🇱 تشيلي تشيليفيسيون 🇨🇳 الصين CMG 🇨🇴 كولومبيا كاراكول تيليفيسيون | قناة RCN | وين سبورتس 🇨🇷 كوستاريكا Teletica | Tigo Sports 🇭🇷 كرواتيا HRT 🇨🇾 قبرص Sigma TV 🇨🇿 التشيك ČT | TV Nova 🇩🇰 الدنمارك DR | TV2 🇪🇨 الإكوادور Teleamazonas 🇸🇻 السلفادور TCS | Tigo Sports 🇪🇪 إستونيا TV3 🇫🇯 فيجي FBC 🇫🇮 فنلندا Yle | MTV3 🇫🇷 فرنسا M6 | beIN Sports 🇩🇪 ألمانيا ARD | ZDF | Magenta Sport 🇬🇷 اليونان ERT 🇬🇹 غواتيمالا Albavisión | Tigo Sports 🇭🇳 هندوراس Televicentro | Tigo Sports 🇭🇰 هونغ كونغ PCCW 🇭🇺 المجر MTVA 🇮🇸 أيسلندا RÚV 🇮🇩 إندونيسيا TVRI | RRI 🇮🇷 إيران IRIB TV3 🇮🇪 أيرلندا RTÉ 🇮🇱 إسرائيل KAN | تشارلتون 🇮🇹 إيطاليا RAI | DAZN 🇯🇵 اليابان NHK | Nippon TV | Fuji TV | DAZN 🇰🇿 كازاخستان QAZTRK 🇽🇰 كوسوفو RTK | TV Vala | Arena Sport 🇰🇬 قيرغيزستان KTRK 🇱🇻 لاتفيا TV3 لاتفيا 🇱🇮 ليختنشتاين SRG SSR 🇱🇹 ليتوانيا TV3 ليتوانيا 🇱🇺 لوكسمبورغ VRT | RTBF 🇲🇴 ماكاو TDM 🇲🇻 جزر المالديف Medianet 🇲🇹 مالطا PBS 🇲🇺 موريشيوس MBC 🇲🇽 المكسيك تيليفيسا يونيفيسيون | تي في أزتيكا 🌎 الشرق الأوسط وشمال أفريقيا beIN Sports 🇲🇳 منغوليا EduTV | التلفزيون الوطني | Suld TV | MNB | mobihome VOO 🇲🇪 الجبل الأسود Arena Sport | RTCG 🇳🇵 نيبال Acepro Media | Prime TV 🇳🇱 هولندا NOS 🇳🇿 نيوزيلندا TVNZ 🇳🇮 نيكاراغوا Grupo Ratensa | Tigo Sports 🇲🇰 مقدونيا الشمالية Arena Sport 🇳🇴 النرويج NRK | TV2 🇵🇦 بنما ميدكوم | تي في إن ميديا | تيغو سبورتس 🇵🇾 باراغواي Trece | GEN TV | Tigo Sports 🇵🇪 بيرو أمريكا تيليفيسيون 🇵🇭 الفلبين مجموعة أليف 🇵🇱 بولندا TVP 🇵🇹 البرتغال Sport TV | LiveModeTV 🇷🇴 رومانيا Antena 🇷🇺 روسيا Match TV 🇸🇲 سان مارينو RAI | DAZN 🇷🇸 صربيا RTS | Arena Sport 🇸🇬 سنغافورة Mediacorp 🇸🇰 سلوفاكيا STVR | TV JOJ 🇸🇮 سلوفينيا أرينا سبورت 🇿🇦 جنوب أفريقيا SABC | SportyTV 🌏 أمريكا الجنوبية DSports | Disney+ 🇰🇷 كوريا الجنوبية JTBC | KBS | NAVER Sports | CHZZK 🇪🇸 إسبانيا RTVE | Mediapro | DAZN 🌍 أفريقيا جنوب الصحراء New World TV | SuperSport 🇸🇪 السويد SVT | TV4 🇨🇭 سويسرا SRG SSR 🇹🇼 تايوان ELTA | EBC | TTV 🇹🇯 طاجيكستان Varzish TV | TV Football 🇹🇱 تيمور الشرقية ETO 🇹🇷 تركيا TRT 🇹🇲 أوزبكستان الرياضة في تركمانستان 🇺🇦 أوكرانيا MEGOGO 🇬🇧 المملكة المتحدة BBC | ITV 🇺🇸 الولايات المتحدة فوكس سبورتس (الإنجليزية) | تيلموندو (الإسبانية) 🇺🇾 أوروغواي قناة 5 | أنتيل تي في 🇺🇿 أوزبكستان زور تي في 🇻🇪 فنزويلا Televen 🇻🇳 فيتنام VTV









اقرأ المزيد: «سيكون فخوراً بي» - نجم المنتخب المكسيكي راؤول خيمينيز يتحدث عن فقدان والده، وتطوره الشخصي، والفرصة التي تتيحها له بطولة كأس العالم

ما هي القناة التي تبث مباريات كأس العالم لكرة القدم في المكسيك؟

يمكن للمشجعين الراغبين في متابعة كل لحظة من حملة المكسيك في كأس العالم مشاهدة المباريات عبر قناتي TelevisaUnivision و TV Azteca.

أفضل شبكات VPN والبث المجاني لمشاهدة مباريات المكسيك في كأس العالم 2026

لمشاهدة المنتخب المكسيكي، عليك في الأساس أن تنقل نفسك "افتراضيًا" إلى بلد يقدم بثًا مجانيًا أو مفضلًا. وإليك كيفية القيام بذلك:

اختر شبكة VPN عالية السرعة: تشمل أفضل التوصيات لعام 2026 ExpressVPN وNordVPN وSurfshark قم بتثبيت التطبيق: قم بتنزيل برنامج VPN على جهازك (الكمبيوتر المحمول أو الهاتف أو التلفزيون الذكي) اتصل بخادم استراتيجي افتح خدمة البث: انتقل إلى موقع الويب أو التطبيق الخاص بالمذيع. ابدأ المباراة: ابحث عن "كأس العالم FIFA" واستمتع بمباراة المكسيك مباشرة!

اختيار المسافر: البث المباشر مع Saily eSIM

Saily هي خدمة eSIM مخصصة للسفر (طورتها شركة Nord Security المتخصصة) تتيح لك تنزيل باقة بيانات رقمية مباشرةً على هاتفك. وتُعد هذه الخدمة مفيدة بشكل خاص لمباريات كأس العالم 2026، لأنها تضمن حصولك على النطاق الترددي عالي السرعة اللازم لمشاهدة البث المباشر بدقة 4K أو HD دون أي تأخير.