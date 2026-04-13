لا تخلو التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم للسيدات 2027 من الإثارة أبداً، وما يجعلها آسرة إلى هذا الحد هو مزيج العمالقة الراسخين والمنافسين الطموحين عبر أوروبا. إنجلترا، على سبيل المثال، تحمل ثقل التاريخ والتوقعات في كل مرة تطأ فيها أرض الملعب. لقد كانت صلابتها وقوتها على أرضها منذ زمن من سماتها الفارقة، ويعرف المشجعون أنه عندما تلعب إنجلترا يكون هناك دائماً إحساس بالمناسبة. أما إسبانيا، فتأتي بنوع مختلف من الطاقة — براعة تقنية، وكرة استحواذ، وسمعة متنامية باعتبارها واحدة من أكثر الفرق إثارة في كرة القدم النسائية.

في الشمال، تُبقي السويد والدنمارك على المنافسة الإسكندنافية حيّة، وهي مواجهة تبدو دائماً أكبر من مجرد نقاط في جدول الترتيب. يُعرف المنتخبان بقوتهما البدنية وانضباطهما التكتيكي، وكلما التقيا كان الأمر متعلقاً بالكبرياء بقدر ما هو متعلق بالتأهل. ثم لديك هولندا وفرنسا، دولتان تجسدان نقاط قوة متباينة. فقد جعل ثبات فرنسا وعمق خياراتها منها معياراً في كرة القدم الأوروبية، بينما يعتمد الهولنديون على اللمسة الفنية والإبداع الهجومي لصياغة هويتهم الخاصة.

وبالطبع، تظل ألمانيا القوة الدائمة. إن هيمنتها في التصفيات تكاد تكون تقليداً بحد ذاتها، إذ تضع المعيار الذي يسعى الآخرون للحاق به. أما النمسا، فتمثل إصرار الدول الساعية إلى تقليص الفجوة، مقدمةً الصلابة والطموح حتى عندما لا يكون التاريخ في صالحها. معاً، تروي هذه البلدان قصة كرة القدم النسائية الأوروبية — حيث تتصادم المنافسات والإرث والطموحات على الطريق إلى البرازيل.

